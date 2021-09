annonse

Toneangivende politikere på venstresiden som er mot lekser, er igjen på krigsstien. Skolenes rett til å gi lekser har aldri vært lovfestet, men det foreslår regjeringen å endre på.

– Jeg frykter et slags frislipp på lekser, sier SVs Mona Fagerås, ifølge Nrk. Rødt kaller det å gå «baklengs inn i en fremtid som burde være leksefri», også ifølge Nrk.

Selvsagt kommer det en god dose ville overdrivelser fra venstresiden nå det gjelder lekser. At norske skoler nå kommer til å dynge elevene ned med timevis med lekser, er selvsagt bare et påfunn. Norske skoler har lang tradisjon med å gi elevene en passende mengde lekser, som på ingen måte har vært uoverkommelig eller tatt all deres fritid. Den eneste foreslåtte endringen, er at skolene nå kan pålegge lekser med loven i bakhånd, mens loven tidligere ikke inneholdt noe om lekser.

Endringen er altså i praksis minimal. Og det er overhodet ikke noe frislipp til å pålegge norske elever en form for slavelignende tilværelse der all deres tid vil gå med til skolearbeid. Og at noen i det hele tatt tror dette vil bli resultatet, sier egentlig utrolig mye om deres totale feilvurdering av norske lærere. Etter 40 år som lærer, vet jeg at de aller fleste lærere, ser på lekser som en oppdragende arbeidsoppgave, som bidrar til å lære elevene egenansvar, selvstendighet og evnen til planlegging av sin fritid.

– Vi gjør det bare tydelig at den enkelte skole kan gi lekser. Vi endrer ikke på praksisen som finnes i dag, sier statssekretær Anja Johansen (V). – Dessuten sier vi at det skal ta tas hensyn til elevenes rett til hvile og fritid.

Det burde altså være åpenbart for enhver venstresosialist at lovforslaget på ingen måte skal åpne for å tvinge norske elever til å være lenket til arbeidspulten på rommet helt frem til leggetid. Lekser skal gis på en meningsfull måte og i en fornuftig mengde.

Det er egentlig et under for meg, at venstresiden er så iherdige motstandere av at våre elever skal få opplæring i å ta ansvar for å finne plass også til noen forpliktelser i sin hverdag av fritid og frivillige aktiviteter. Og argumentene mot en moderat mengde lekser, virker totalt oppkonstruert på meg. Det påstås at svake elever med fraværende foreldre sakker akterut faglig i forhold til elever med aktive foreldre.

Men ser de virkelig ikke at dersom de mener elever som ikke gjøre lekser, blir svakere, så vil det å fjerne lekser for alle, medføre at ALLE blir faglig svakere? Det er jo helt åpenbar en logisk følge av deres eget argument?

Venstresidens argumentasjon vedrørende lekser avslører helt deres agenda: De mener åpenbart at det er bedre at alle elever er middelmådige, enn at de elevene som har evner til det, og som får støtte hjemmefra, blir dyktige. I venstresidens øyne er det åpenbart urettferdig at noen er flinke og får hjelp hjemmefra. Og løsningen er at INGEN må få hjelp hjemme, om det så fører til at alle taper på det.

Dessverre er dette også et utbredt syn blant norske lærere, som i meget stor grad tilhører venstresiden. Og det rimer meget godt med hva lærere synes om sin egen lønn. For ikke mange år siden ble det gjort en undersøkelse om lønn blant norske lærere, der de ble spurt om de syntes det er mest riktig at alle lærere har en middelmådig lønn, enn at man åpnet for at ekstra dyktige lærere kunne få bedre lønn enn gjennomsnittet.

Ikke overraskende, svarte et flertall av lærerne nei til lønnsforskjeller. Har man kanskje en god del av forklaringen på at norske lærere blir hengende etter i lønnsutviklingen her?

De som gjør skikkelig anskrik nå, kan for øvrig neppe ha merket seg dette: – Det står bare at skolen «kan» gi lekser. Samtidig er elevdemokratiet styrket i lovforslaget, sier statssekretær Anja Johansen (V).

Endringen er altså at det nå ønskes lovbestemt at skolen «kan» gi lekser. Kan vi kanskje si at endringen egentlig er minimal? Følgen blir vel egentlig bare at enkeltelever med foreldrenes støtte ikke lenger kan nekte å gjøre lekser med henvisning til lovverket.

-SV, MDG og Rødt – går til valg på at skolen bør sikre barn en leksefri ettermiddag og kveld. Man kunne kanskje spørre disse partiene om det burde lovfestes at norske barn burde fritas fra alt av forpliktelser? Skal det lovfestes at foreldre ikke kan kreve at barn skal rydde rommet sitt? Bør det være forbudt å pålegge barn å yte noe i familien? Bære ut søpla? Handle? Ta oppvasken?

-Leksefri fører til at vi krangler mindre med foreldrene våre, sier noen barn og unge. Ja vel, skal det være et mål at barn ikke skal få en eneste utfordring fordi det fører til uenighet med foreldrene?

Ja, det virker som dette er målet til venstresiden. Og i mine øyne er dette ganske åpenbart deres motivasjon for å være mot lekser. Venstresidens strategi er å imøtekomme absolutt alle krav fra ulike grupper som klager på at de må yte noe. «Stem på oss, så skal du få alt du ber om», synes å være venstresidens strategi. De tror de hjelper folk ved å gi dem alt de synes de mangler.

Fattige skal få penger rett i lomma, narkomane skal få fri tilgang på heroin, folk som ikke vil jobbe, skal likevel få kjempegod lønn, flyktninger skal få absolutt alt rett opp i fanget uten å måtte yte noe, alt av ytelser skal være gratis – og samtidig er arbeidsgiverne den store, onde fienden som skal flås til skinnet, og alle lønnsomme bedrifter skal legges ned eller tas over av staten.

Venstresidens avsky mot lekser står helt i stil med deres politikk for øvrig. Folk skal strykes etter hårene, ingen skal oppleve at det kreves noe av dem, alle skal få alt rett i fanget, og alt skal være gratis. Og de som har skapt tusener av arbeidsplasser anses som samfunnets onde fiender, som skal flås til skinnet. At tusenvis av arbeidere faktisk tjener til livets opphold og kan fø sin familie og betale for sitt hus takket være at de har fått arbeid hos en bedriftseier, det skjønner man ikke. Det er umoralsk og ondskapsfullt å tjene penger på andres arbeid.

Venstresidens aversjon mot at barn skal måtte gjøre litt hjemmearbeid, er bare en del av deres innbitte motstand mot at man faktisk må yte noe for å oppnå noe, og for å gjøre det bra her i samfunnet. Gi alle absolutt alt rett opp i fanget helt uten motytelser, så er alle samfunnsproblemer løst, er åpenbart venstresidens mantra. Og skremmende mange tror visst på dem. Jeg gremmes!

