Situasjonen i Afghanistan er vårt ansvar, mener Egeland.

– Nesten 40 millioner sivile afghanere ble igjen da de mange tusen internasjonale soldatene, diplomatene og rådgiverne evakuerte fra Afghanistan. Over 18 millioner har nå akutt behov for nødhjelp, skriver lederen i Flyktninghjelpen, Jan Egeland i NRK Ytring.

Dette er blant andre Norges ansvar, mener han.

– Etter to tiår med utallige løfter og svimlende militære og politiske investeringer har Nato-landene et selvsagt ansvar for å unngå at afghanske kvinner, barn og menn forgår i de kommende måneder og år.

Egeland vil unngå at tusener fryser eller sulter i hjel under åpen himmel, og bidra til at jenter og gutter kommer tilbake på skolen. Da må man opprette ordninger slik at hundretusener av offentlig ansatte helsearbeidere, lærere og ingeniører kan få lønn, presiserer Egeland.

– Det eneste sikre nå er at behovene, sulten, arbeidsløsheten og desperasjonen vil øke dramatisk i de kommende månedene for et afghansk folk som de siste to tiårene har fått forsikringer om at de vestlige nasjonene kom for å sikre bedre levekår og mer sikkerhet, skriver Egeland.

– Kanskje kan de landene som nå ikke lenger skal bruke hundretalls milliarder på det militærpolitiske prosjektet for første gang fullfinansiere det upolitiske og sivile humanitære arbeidet?

