Eilertsen er ikke milliardær, journalist eller PR-rådgiver, men en privatperson som er nysgjerrig på hvem Espen Barth Eide er.

Det har blitt mye omtale av investor Øystein Stray Spetalens WhatsApp-gruppe kalt «Politikk». Dagens Næringsliv hevdet gruppen var oppprettet for å ta «ta knekken på Arbeiderpartiet og miljøbevegelsen».

Flere av postene på WhatsApp-gruppen stammet fra tidligere Finansavisen-journalist Kjell Erik Eilertsen. Han ble blant annet sitert på følgende:

«Noen som vet noe om Espen Barth Eide? Noe ala den uforløste brygge-saken til Jonas Gahr Støre for fire år siden?»

Eilertsen forklarer seg i Nettavisen om saken:

– Jeg blir viet mye oppmerksomhet i denne saken, med bilde og navn på forsiden og flere steder i selve saken. Kanskje en viktig forklaring på denne oppmerksomheten er at Dagens Næringsliv har valgt å innlede saken med den kjente «Bryggesaken» som sto på trykk i Finansavisen for fire år siden, der jeg var journalisten? spør han.

– Det kan imidlertid se ut som DN har laget en konspirasjonsteori som handler om at de tror noen har til hensikt å lage en «drittpakke» om en tidligere statsråd som er omstridt både i og utenfor Arbeiderpartiet, skriver Eilertsen i Nettavisen.

– Det er snart Stortingsvalg, og det er ikke utenkelig at det forklarer hvorfor denne saken ble publisert nå. Mye står på spill for Arbeiderpartiet som har to tapte stortingsvalg bak seg. Jeg blir viet mye oppmerksomhet i denne saken, med bilde og navn på forsiden og flere steder i selve saken.

Han viser til «Milliardærenes skjulte nettverk» i Dagens Næringsliv lørdag 4. september.

Dagens Næringsliv har valgt å innlede saken med den kjente «Bryggesaken» som sto på trykk i Finansavisen for fire år siden, der Kjell Erik Eilertsen var journalisten.

Han sier at Bryggesaken avslørte svart arbeid og uregelmessigheter i forbindelse med byggearbeider på Jonas Gahr Støres landsted. Arbeiderpartiet og en rekke andre talspersoner kalte saken for en «drittpakke». DN kobler Bryggesaken til et spørsmål han stilte, om det var noen som visste noe om Espen Barth Eide, og det ble også kalt en drittpakke.

Han sier det er to viktige grunner til hans nysgjerrighet på Espen Barth Eide og hva som driver ham.

– Den ene er at den tidligere amerikanske ambassadøren, Benson K. Whitney, i et brev til amerikansk etterretning, beskriver Espen Barth Eide som sleip, upålitelig, og en som setter egen karriere foran Norges interesser.

– Den andre er at valgkomiteen i Oslo Ap nominerte Barth Eide til en usikker 5. plass i kommende stortingsvalg. Da ble det intern dragkamp som endte med at Barth Eide ble løftet til en sikker 3. plass. Altså en tidligere forsvars- og utenriksminister i sin beste alder er åpenbart gjenstand for delte meninger internt i Arbeiderpartiet.

