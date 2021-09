annonse

annonse

Forleden dukket det opp tre artikler øverst på forsiden til Faktisk no. En av artiklene er ikke bare kritisk til det politiske partiet Demokratene, men avbilder også partiets leder i kalde gråtoner. Den selverklærte faktasjekkeren vil ikke uttale seg om de fører en kampanje mot Demokratene rett før stortingsvalget.

På forsiden til Faktisk.no 3. september 2021, ti dager før stortingsvalget 13. september, var tre saker slått stort opp.

Den første saken handler om det politiske partiet Demokratene, som deltar i valget til Norges lovgivende forsamling. «Slik har Demokratene bygget seg opp på Facebook» heter saken, publisert 3. september.

annonse

Deretter følger det en sak om Resett, Document.no, HRS, Steigan.no og Lykten.no under tittelen «Her er ekko­kam­meret som gjør alternative medier til virale vinnere». Denne saken ble publisert 17. juni 2021.

Men en uke før stortingsvalget er saken plutselig øverst på Faktisk.nos forside.

Sist, men ikke minst har Faktisk.no skrevet saken «SIAN sentrale i spredningen av innhold fra alternative medier», opprinnelig publisert 24. juni 2021, men også den hentet frem rett før nordmenn går til stemmeurnene.

annonse

På forsiden til Faktisk.no er alle de tre toppsakene illustrert med sort-hvite bilder, mens politikere fra stortingspartiene er avbildet i varme, mer naturlige farger.

– Dette har vi ingen kommentar til, svarer redaksjonssjef Silje S. Skiphamn i Faktisk.no.

Partileder Geir Ugland Jacobsen i Demokratene er en av dem som fremstilt i gråtoner. Han kaller Faktisk.nos oppslag en «krigserklæring mot den norske ytringsfriheten».

– Vi imøteser en grundig oppvask etter valget, varsler Jacobsen.

Faktisk.no er organisert som et privat aksjeselskap, og eies av store aviser og mediekonsern som Amedia, VG, NRK, TV 2 og Dagbladet. I valgåret 2021 har AS-et fått ti millioner kroner i eierbidrag og offentlige tilskudd, herunder 2,5 millioner over statsbudsjettet.

Faktisk.no omtaler seg som en «uavhengig redaksjon for faktasjekk av samfunnsdebatten og det offentlige ordskiftet i Norge». Videre skriver de at de er medlem av The International Fact-Checking Network, som «krever at vi er upartiske og politisk uavhengige».

De tre oppslagene om Demokratene, Resett og SIAN øverst på Faktisk.nos forside er imidlertid ingen tradisjonell faktasjekk. Faktisk.no opererer nemlig også med formatene «Artikkel» og «Kommentar». Alle de tre oppslagene har vignetten «Artikkel».

Resett har undersøkt om bruken av sort-hvite hovedillustrasjoner gjelder alle saker med vignetten «Artikkel». En gjennomgang viser at det kun er artiklene om Demokratene, Resett og SIAN som har fått fargene redigert vekk.

annonse

Saken fortsetter.

Skjermbildet ovenfor viser et utsnitt av oversiktssiden «Artikler» på Faktisk.no. Resetts gjennomgang viser at samtlige saker under vignetten «Artikler» har fargebilder.

Unntaket er de tre aktuelle oppslagene om Demokratene, Resett og SIAN, hvor bildenes originale farger er manipulert vekk med datateknologi. Faktisk.no har merket disse bildene som «Montasje», men skriver ikke at bildenes farger er datamanipulert.

I tillegg illustreres artikkelen «Ryktene om en ny Nürnberg-prosess er bare tull» med et originalt sort-hvitt-bilde fra Nürnberg-prosessene i 1945 og 1946.

Resett har kontaktet Faktisk.no om saken.

Vi ønsket å vite hvorfor disse tre sakene, herunder om det politiske partiet og valgdeltakeren Demokratene, dukker opp øverst på forsiden til Faktisk.no bare dager før stortingsvalget – og ingen saker om for eksempel Høyre eller Arbeiderpartiet.

Videre stilte vi spørsmål ved bruken av sort-hvite bilder i en kontekst hvor Faktisk.no omtaler Resett, Document.no, HRS, Steigan.no, Lykten.no, SIAN og Demokratene som «alternative» medier, partier og bevegelser som er løst tilknyttet eller heiet frem av «nasjonalistiske, islamkritiske og konspirasjonsteoretisk anlagte» grupper.

Vi stilte Faktisk.no følgende spørsmål:

1.) Er det tilfeldig at Faktisk.no, ti dager før stortingsvalget 13. september, som toppsaker på sin forside har saker om Demokratene, Resett med flere og SIAN?

2.) Hvis det er tilsiktet eller bevisst: Hva er formålet med dette?

Les også: – Hva skjer når Faktisk.no går ut over sin selvpålagte rolle som faktasjekker til å analysere «ekkokamre»?



annonse

3.) Hvilke tanker har Faktisk.no redaksjonelt gjort seg om balansen mellom å dekke valgkampen kritisk utenfra og selv gjøre seg til valgkampaktør imot enkelte partier?

Saken fortsetter.

4.) De tre hovedillustrasjonene på sakene om Demokratene, Resett og SIAN er alle i sort-hvitt, mens politikere fra stortingspartiene er avbildet i farger. Hvorfor det?

5.) Kan dette gi næring til dem som hevder at Faktisk.no har politisk slagside?

Først etter å ha sendt en påminnelse får vi tilbakemelding fra Faktisk.no. Det er redaksjonssjef Silje S. Skiphamn som besvarer Resetts henvendelse.

– Dette har vi ingen kommentar til, uttaler Skiphamn.

Partileder Geir Ugland Jacobsen tror ikke det er tilfeldig at disse tre sakene, herunder oppslaget om Demokratene, dukker opp øverst på Faktisk.nos forside rett før valget.

– Nei, svarer Jacobsen kort og kontant på Resetts spørsmål.

Demokratene omtaler seg som et antiglobalistisk parti som blant annet vil melde Norge ut av EØS og Schengen.

– Beviser dette at Faktisk.no er partisk, etter Demokratenes syn?

– Ja, NRK, de fleste av de andre «gammelmediene» samt Faktisk.no har med sin no-platforming, desinformasjon og forsøk på diskreditering av Demokratene bevist at de er politiske aktører og en trussel mot demokratiet, mener Jacobsen.

– Vi imøteser gjerne en grundig oppvask etter valget, der også den norske mediestøtten må bli tema, legger Jacobsen til.

Saken fortsetter.

– Hva tenker dere om at illustrasjonsbildene for Demokratene, Resett og SIAN er sort-hvite, mens politikere fra stortingspartiene er avbildet i farger?

– Tendensiøs billedbruk er et typisk virkemiddel for å påvirke opinionen. Dette er utvilsomt helt bevisst fra Faktisk.no, sier Jacobsen, og utdyper:

Les også: Årsaken til at forskerne er «overrasket» over sine egne funn er medienes fake news om Resett



– Det uhyrlige er at Faktisk.no er sine store, såkalt seriøse eieres forlengede arm og et falskt og manipulerende «sannhetsvitne» for disse. Det vi ser fra Faktisk.no, kommer i realiteten fra de største norske mediene.

Jacobsen legger lite imellom om hva han mener om Faktisk.nos angivelige kampanje mot et parti som deltar i stortingsvalget:

– Det er en krigserklæring mot den norske ytringsfriheten, den frie meningsdannelsen og den komplette informasjonstilgangen som er nødvendige forutsetninger for et fungerende demokrati.

Han får støtte fra partiveteran Vidar Kleppe.

Demokratene er ikke representert på Stortinget, og har hittil hatt begrenset oppslutning utenfor Kleppes hjemsted, nemlig Kristiansand og omegn.

Etter at partiet i år fikk nye medlemmer fra Fremskrittspartiet og Selvstendighetspartiet har Demokratene imidlertid hatt fremgang på meningsmålingene. På Ipsos’ politiske barometer for juni 2021 sikrer Demokratene seg ett stortingsmandat.

– Tror du det er tilfeldig at disse tre sakene, herunder storoppslaget om Demokratene, dukker opp øverst på Faktisk.nos forside rett før stortingsvalget, Kleppe?

– Selvsagt ikke! MSM-media og stortingsglobalistene, som aldri har satt det norske folk og Norge først, ser nå at Demokratene faktisk, på tross av demonisering, brunbeising og utestengelse fra debatter, valgomater og skolevalg, kan bli valgets største overraskelse.

Kleppe antyder dermed at partiets fremgang er grunnen til at Demokratene er hovedoppslag på Faktisk.no bare ti dager før valget.

– Når Demokratene har vokst så stort og raskt på meningsmålingene i 2021, bør dere ikke forvente økt søkelys fra pressen?

Les også: Medieforsker: Faktisk.no holder seg ikke til nøytral faktasjekking

– Jeg har vært ute en vinternatt før, så jeg er klar for alt, også økt søkelys fra MSM og Faktisk.no. De har prøvd seg mange ganger før, svarer Kleppe.

Kleppe understreker at Faktisk.no har gitt ham medhold i en tidligere faktasjekk.

Resett har også kontaktet Hege Storhaug. Hun er informasjonsleder i Human Rights Service (HRS) og en av dem som redaksjonelt er fratatt sin naturlige kroppsfarge.

HRS driver nettstedet Rights.no, og anser seg å sette søkelys på religiøse og kulturelle praksiser som de mener hemmer integreringen av fremmedkulturelle innvandrere.

Vi bad Storhaug om en kommentar til at to HRS-kritiske saker fra juni 2021 dukker opp øverst på Faktisk.no ti dager før stortingsvalget. Dessuten spurte vi Storhaug om hva hun synes om å bli fremstilt i gråtoner.

Storhaug har ikke besvart Resetts henvendelse.

Mange vil mene det er allmennkunnskap at folk forbinder fargeløshet med kulde, fravær av følelser eller at det konspireres i det skjulte. Men hva sier forskningen?

Har det noe å si at Document-redaktør Hans Rustad, Resett-redaktør Helge Lurås og Hege Storhaug i HRS avbildes i sort-hvitt? Kan folks psykologiske oppfatning av en person påvirkes av at vedkommende avbildes i sort-hvitt eller gråtoner, og i så fall hvordan?

Vi har forsøkt å kontakte eksperter innen foto/video, digital markedsføring og psykologi, men rakk ikke å motta svar før reportasjen ble publisert.

Mandag 6. september, første virkedag etter at Resett kontaktet Faktisk.no, var de to artiklene fra juni 2021 fjernet fra forsiden.

I mellomtiden har Faktisk.no dessuten publisert en faktasjekk, slik at oppslaget om Demokratene nå står nest øverst på forsiden.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474