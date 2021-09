annonse

annonse

Klima og – miljøminister Sveinung Rotevatn (V) utnyttet systemet og fikk gratis stortingsbolig fra 2013-2017.

KrF-leder og barne-og familieminister Kjell Ingolf Ropstad fikk i flere år gratis bolig av Stortinget ved å være folkeregistrert hos foreldrene, selv om han var etablert i Oslo og eide bolig i Lillestrøm.

Folk har vært rasende etter avsløringen. Mange mener dagens system der man kan få gratis stortingsbolig er et svik mot skattebetalerne.

annonse

Men det er ikke bare Ropstad som har fått gratis bolig. Nå viser det seg også at karrierepolitiker Sveinung Rotevatn (V) utnyttet den samme ordningen.

Aftenposten skriver tirsdag at Rotevatn var folkeregistrert på gutterommet da han fra 2013 til 2017 fikk pendlerbolig på statens regning som stortingsrepresentant. I dag er han klima- og miljøminister og nestleder i Venstre.

Betaler ikke tilbake

annonse

På spørsmål om hva han tenker om at han ikke har hatt noen boutgifter i fire år på grunn av denne ordningen, svarer Rotevatn:

– Jeg skjønner at det kan se rart ut for folk. Men ordningen er der for at det skal være mulig for folk fra hele landet å ha et midlertidig verv i Oslo, sier han til Aftenposten.

Verken Rotevatn eller Ropstad har tenkt å betale tilbake pengene de har mottatt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474