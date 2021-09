annonse

Det vil også bli en bråbrems i norsk økonomi, og vesentlig økning i arbeidsledighet samt en svekkelse av næringslivet.

– Både statens skatteinntekter og landets eksportinntekter vil oppleve reduksjon på flere hundre milliarder kroner, skriver Ketil Solvik-Olsen i Aftenbladet.

Aftenbladet skrev om hvordan en rapport fra Statistisk sentralbyrå (SSB) slo fast at kutt i norsk petroleumsaktivitet ville kutte globale utslipp. Solvik-Olsen skriver at SSB og enkelte forskere hevder en reduksjon vil komme av at Opec vil bruke sin markedsmakt til å presse opp prisene fremfor å øke sin produksjon.

– Reflekter over det! Skal vi gi opp vår energimakt, petroleumsnæring og inntekt i håp om at Opecs egeninteresse tilsier at de driver opp energiprisene og derved reduserer globalt energiforbruk, som vil redusere CO₂-utslipp?

Solvik-Olsen synes det er hårreisende at norske «miljøpolitikere» står i fare for å gjøre Opecs egeninteresse til Norges viktigste klimapolitiske virkemiddel.

– Hvor mye av sin oljeinntekt vil Opec bruke på å utvikle miljøteknologier? Hvor tungt ligger miljøvern i kulturen i styrerommene i Midtøsten og Russland? spør Solvik-Olsen, og sier at han tror på fremtiden:

– Jeg tror sterkt på en verden som i fremtiden domineres av rimelig fornybar energi og kjernekraft. Det vil redusere klodens avhengighet av olje, kull og gass hvor mange av dagens eksportører ikke legger vestlige idealer til grunn. Men volumene vi snakker om er så store at det tar tid å endre. Vi må sikre at denne vekslingen skjer uten å skape sosial uro, undergrave vårt næringsliv eller leke med autoritære ideer.

