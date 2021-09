annonse

annonse

Faktisk.no har laget en drittpakke mot Demokratene.

Helt eller delvis statsfinansierte norske gammelmedier har for lengst brent av all relevans hos oppegående velgere, ved å fremme egen politisk agenda i alle sammenhenger. Grunnet dette, har inntektene de oppebærer som nyhetsformidlere skrumpet kraftig inn gjennom de seneste 20 år, og gjort dem totalt avhengige av myndighetenes velvilje til å subsidiere dem.

Få oppegående mennesker gidder å betale for propaganda og løgn i lengden. Gammelmedias felleseide «faktasjekker» kommer som vanlig med «faktasjekking» tilpasset den samme politiske agendaen som dennes eiere har, og bruker det aller meste av sine ressurser på å forsøke å «avsløre» og diskreditere aktører som hevder fakta og reiser spørsmål som ikke ønskes belyst av de store mediene.

annonse

Gruppen «Nei til EØS og Schengen. Ja til norsk suverenitet» ble startet i 2016. Tidligere administrator (eier) kontaktet Tom Stian Øhman og spurte om han ønsket å overta gruppen da han likte hvordan Øhman delte politikk på vegne av Demokratene. Tidligere eier har vært nestleder for Demokratene i Rogaland.

Øhman, som sitter i fylkesstyret Demokratene i Oslo som medlemsansvarlig, overtok derfor gruppen som eier «17. mai 2021» og involverte pålitelige kontakter som moderatorer for å unngå nettopp at det skulle spres konspirasjonsteorier og usannheter.

At denne gruppen skal være overtatt av politikere fra Demokratene i starten av 2021 stemmer ikke, men at gruppen ble opprettet av politikere fra Demokratene i 2016 og videreført til andre Demokrater 17. mai 2021, er korrekt.

annonse

Øhman har også forhistorie i FRP akkurat som partileder Geir Ugland Jacobsen og nestleder Kent Andersen i Demokratene.

En av grunnene til at Demokratene benytter Facebook-grupper i sin markedsføring, er at MSM nærmest konsekvent holder oss utenfor. Demokratene deler ingen «konspirasjonsteorier», men vi deler blant annet fakta og reiser spørsmål, som av MSM holdes skjult for befolkningen og dermed gjør MSM til en slags hjernevaskemaskin. De stempler ofte uønsket informasjon eller spørsmål som «konspirasjonsteorier», selv om de ikke selv sitter på sannheten.

En «konspirasjonsteori» er for øvrig ikke synonymt med løgn. Den kan meget vel vise seg å være sann. Det er en teori, ofte basert på indisier. Politiets etterforskere jobber med slike teorier hele tiden. Det bør journalister gjøre også, på politisk nøytralt grunnlag. Det kalles undersøkende journalistikk – en nesten utdødd kunst, kan det virke som. Et ønske om å bekjempe uønskede tankebaner og fakta, er hva som synes å ha vært motivet for å opprette propagandamedia sin selveide såkalte faktasjekker.

Faktisk.no opptrer mest som en hissig politisk aktør med hovedoppgave å diskreditere alle som reiser brysomme spørsmål, eller har et annet verdenssyn enn deres eiere. I den senere tid har de ikke en gang brydd seg om å kamuflere sine angrep som «faktasjekking».

Den angivelige faktasjekkeren påstår at den nevnte FB-gruppen er blitt benyttet til konspirasjonsteorier om Corona, om Bill Gates og «Grunnlovsmarsjen». Dette har hverken administrator eller moderatorer, etter at Øhman overtok, kjennskap til. Vi kan ikke se at faktisk.no har påvist feilinformasjon av noen art i den aktuelle gruppen i dette tilfellet.

«Nei til EØS og Schengen. Ja til norsk suverenitet.» er faktisk en åpen gruppe med 8500 medlemmer og det er, selv med aktive moderatorer, ikke mulig å holde 100% kontroll på alt som blir skrevet.

Faktisk.no forsøker også å knytte Demokratene opp mot aliaset «Jens Engelsen Gabrielsen» som ikke har vært mulig å identifisere. Personen er ikke tilknyttet vårt parti. Demokratene har et vedtak i Sentralstyret at det ikke er tillatt med «Demokratene» i gruppenavn på Facebook dersom ikke administrator enten er i Sentralstyret eller i et av Demokratenes fylkesstyrer. Derfor har vi forsøkt å overta eksternt initierte grupper som inneholder partinavnet, uten hell.

I stedet for ekkokammer burde grupper vi administrerer heller kalles «ekte nyheter», siden det der deles nyheter fra alle mediakanaler, inklusive NRK, TV2, Aftenposten og VG. Men selvfølgelig blir det mye fra alternativ media, siden MSM skjuler virkeligheten ved konsekvent å unnlate om omtale visse saker de ikke vil at publikum skal ha kjennskap til. De følger opp Gro Harlem Brundtlands bekymring over at man er i ferd med å miste kontrollen over hva folk får vite (sitat). Siden MSM pretenderer å være komplette nyhetsformidlere, er deres selektive og inkomplette virkelighetsbeskrivelse å oppfatte som alvorlig undergraving av det norske demokratiet.

annonse

Det er ingen tvil om at mange klimarealistiske og nasjonalkonservative velgere fra FRP har flyttet over til Norges første og største antiglobalistiske parti. Dette skaper nok også frykten som får MSM til å utestenge Demokratene, selv om vårt parti ved flere målinger har hatt over 3 %. Antiglobalistisk, klimarealistisk og nationalkonservativ politikk som konsekvent setter Norge først, er ikke forenlig med MSMs unisone globalisme. Norges 4. statsmakt fyller i dag ikke sin funksjon, og dette svekker vårt demokrati seriøst.

At velgerne nå anser enkelte av de partier MSM kaller «protestpartier» for å være langt mer realitetsorienterte og ærlige enn de globalistiske partiene MSM selv har satset på, er en endring de bare må venne seg til.

Demokratene skal fortsette å vokse – gled dere!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474