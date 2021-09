annonse

Den nesten 40 minutter lange filmen – «Victorious Force 3» – er ment til å feire Talibans seier over den USA-støttede avsatte afghanske regjeringen og vestlige styrker.

I en video som nylig ble sendt på afghansk TV, gjennomgått av Long War Journal, klandrer Taliban USA for terrorangrepet på Tvillingtårnene som fant sted i New York 11. september 2001. Fortellerstemmen fastslår tidlig at angrepene «var et resultat av USAs aggresjonspolitikk mot den muslimske verden».

Arkivvideoer og arkivbilder av flykapringene 9/11 vises deretter på skjermen, mens narratoren holder USA og Vesten ansvarlig for terroren som fant sted. Taliban beskriver deretter USA som det sanne «terrorist»-partiet, mens de gir amerikanerne alene skylden for den 20-år lange krigen i Afghanistan.

Gamle argumenter

I nesten to tiår har Taliban gitt det samme forsvaret av 9/11 som ble fremlagt i den siste videoen.

For eksempel viste Talibans grunnlegger og første emir, Mullah Omar, til amerikansk «politikk» som årsaken bak kapringene 11. september. I et intervju som ble utført i slutten av september 2001, konkluderte Omar med at «USA har skapt det onde som angriper det», og la til at dette «ondet ikke vil forsvinne selv om jeg dør og Osama [bin Laden] dør og andre dør».

Taliban har ved flere anledninger gjentatt Omars begrunnelser for 9/11-terroren siden 2001. I midten av 2019 hevdet for eksempel Taliban at 11. september var et «kraftig slag på deres [amerikanernes] mørke ansikter», og la til at «det var en konsekvens av deres intervensjonistiske politikk og ikke vår handling».

Al-Qaida

Det er ingen eksplisitt omtale av al-Qaida i den nylig utgitte videoen. Men den siste uken har Talibans talsmann Zabihullah Mujahid hevdet at «det ikke er noe bevis» for at Osama bin Laden var ansvarlig for 11. september. Taliban har heller aldri innrømmet å ha beskyttet og arbeidet med al-Qaida før 11. september: «Afghanere var ikke involvert i disse angrepene», sier fortelleren.

Selv om det teknisk sett er sant, blir det også meningsløst av følgende grunner: USA invaderte Afghanistan i 2001 fordi al-Qaidas hovedkvarter lå der; fordi alle 19 av de 19 flykaprerne ble trent opp i landet; og fordi Mullah Omar nektet å overgi bin Laden og andre al-Qaida-ledere etter USAs ultimatum om å overlevere dem.

Krig mot islam

Fortelleren sier videre at USA og landets allierte «lanserte en militær invasjon uten å vurdere det islamske emiratets rimelige holdning til saken.» Han fremmer på denne måten en annen gammel Taliban-påstand, nemlig at den egentlige grunnen bak Afghanistan-krigen var at USA ønsket å velte Talibans islamske regjering.

USA «invaderte Afghanistan og fratok afghanere et islamsk system», fastslår narratoren og påstår videre at Vesten «påførte afghanerne den mest notoriske typen demokrati, [med] de mest beryktede ansiktene i moderne historie». USA «insisterte på å endre afghanernes intellektuelle og ideologiske grenser, og avsto ikke fra noen form for brutalitet og grusomheter for å tvinge afghanere til å akseptere deres aggresjon», legger han til.

Etter å ha fremstilt USA som den eneste aggressoren fra 2001 og gjennom hele Afghanistan-krigen, utdyper fortelleren at «den muslimske nasjonen Afghanistan ble tvunget til å stå opp mot terrorist-Amerika og landets allierte, for å rense jorda for deres skitne eksistens og for å gjenvinne sin uavhengighet, bringe og etablere et islamsk system etter eget valg».

«Lovet være Allah, afghanernes oppriktige kamp har lønnet seg, inntrengerne flykter fra Afghanistan og deres marionettregime har kollapset», konkluderer han.

