Tybring-Gjedde får frem et godt poeng.

Til TV2 sier den 15 år gamle Fatima at hun skalv og kjente at hjertet banket da hun i møte med FrPs toppkandidat i Oslo – Christian Tybring-Gjedde (58) – ble tilbudt 1000 kroner for å ta av seg hijaben. Han sa videre at han ønsket å se det vakre håret hennes.

Tybring-Gjedde kom angibelig først med et tilbud på 500 kr, så økte han det til 1000 kroner. Det Tybring-Gjedde-ønsket var å poengtere at hodeplagget ikke var frivillig. Hijab er et ideologisk begrunnet plagg som er påtvunget kvinner i mange muslimske land.

I Iran finnes en obligatorisk hijab-lov. Fundamentalister som ønsker å spre fryktpropaganda angriper kvinner med syre. Paradoksalt nok, feirer mange feminister hijaben som frigjørende plagg. Det de ikke fremhever, er at hijaben også er et maktmiddel islamister bruker for å undertrykke kvinner.

Hvor galt var det av Tybring-Gjedde å tilby en 15-år gammel jente penger for å ta hijaben av? Mange mener i dag at handlingen var pervers. Flere har i kommentarfeltene uttrykt sin avsky mot det de mener minner om prostitusjon. Men de som hevder at det å ta av hijaben for penger kan sammenlignes med å ta av undertøyet for penger, demonstrerer det mange av oss mener: At hijaben seksualisere småjenter og kvinner generelt. At det å vise håret sitt til menn, setter kvinnen i fare. Likevel er det ingen av disse hijab-forkjemperne som faktisk kan plassere skylden der den hører hjemme. Nemlig hos de som seksualiserer kvinnen for noe så enkelt som hår på hodet.

Tybring-Gjedde fikk nettopp frem hvor lite frivillighet det er i bruken av hijab for muslimske jenter i Norge og hav den symboliserer. Folk burde vært rasende på islamiseringen som pågår snarere enn på den som påpeker det. Islam er en religion med verdier fra 600-tallet.

Stempling uten innhold

Når meningsmotstandere hevder at klær er klær, glemmer de at klær generelt har praktisk funksjon, og at noen plagg har en funksjon der begge kjønn kan bruke det. Den eneste funksjonen en hijab har er å tildekke kvinnen fra uønsket blikk og beundring. Å bære hijab i offentligheten gir derfor signal om at man ikke har tilegnet seg en trygg tilhørighet i den nasjonen man skal være en del av. Eller at man ikke ønsker å høre til. Utenforskap blir dermed en realitet for disse kvinnene.

Men når alt kommer til alt, er det fullstendig forståelig at denne unge kvinnen ble rystet slik hun sier hun gjorde: Hijaben har blitt en del av hennes identitet. Å ta den av føles mest sannsynlig som å kle av seg undertøyet foran andre. Hun, i likhet med tusenvis av andre muslimske jenter i Norge, har blitt indoktrinert til å tro at familiens ære hviler mellom beina hennes. Og at ved å rette på sin hijab og aldri la den falle av, bærer hun hele det muslimske fellesskapet ære på ryggen.

Hun må, i likhet med mange norsk-muslimske jenter, vise med dette religiøse plagget at hun er en ærbar, verdig og gudfryktig kvinne. Dersom muslimske kvinner viser hud eller hår, mister de både respekt og ære i visse kretser. Det er en forferdelig tung byrde å bære for en ung person. Men islam har absolutt ingen argumenter eller styrke uten å kunne spre frykt blant sine disipler. Undertrykkelse, manipulasjon og indoktrinering er det som har holdt islam i gang i fra starten og like til denne dag, Uten disse elementene ville det gå med islam som med trollet som havnet i solen.

Men vi ser dessverre at våre jenter blir mer og mer tildekket. Metoden kan kanskje diskuteres, men Tybring-Gjedde poeng var soleklart: Hijaben er ikke frivillig, og den vil aldri være det.

