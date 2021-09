annonse

Ropstad brøt to lover da han opplyste at han var bosatt i hjemkommunen for å få gratis pendlerbolig i Oslo, mener Ane Sofie Tømmerås.

Nylig ble det kjent at KrF-leder og statsråd Kjell Ingolf Ropstad har misbrukt ordningen med pendlerbolig i Oslo. I den forbindelse er det blitt hevdet i flere medier at Ropstad ikke har brutt noen lover, og at han har holdt seg innenfor regelverket. Men det er det ikke alle fagfolk som er enige i.

– Du skal være imponerende kreativ i fri tolkning av lovverket for å få det utsagnet til å stemme, skriver Ane Sofie Tømmerås, som er advokat i Advokathuset Justisia as, samt tidligere stortingsrepresentant for Ap, i NRK.

Tømmerås peker på formuleringene i folkeregisterloven og skatteloven hva gjelder registrering av bosted for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. De kan registreres bosatt i den kommunen de hadde sitt bosted før de tiltrådte. Tanken er at du er valgt inn fra et fylke, og må reise langt for å komme inn til hovedstaden for å være rikspolitiker, så anses du fortsatt bosatt i din egen bolig i hjemkommunen din.

– Fri tolkning

For å unngå at man får doble utgifter med en ekstra bolig i Oslo, får representanten en bolig stilt til disposisjon fra Stortinget. I 1997 kom det en presisering i begge lovene, om at dette kun gjelder såfremt personen disponerer bolig til privat bruk under opphold i kommunen.

– Ropstad har drevet fri tolkning ikke bare en gang, men flere ganger for å være «innenfor regelverket», skriver Tømmerås.

Må disponere bolig i hjemkommunen

Hun peker på at Ropstad ikke hadde bosted i sitt valgdistrikt da han tiltrådte Stortinget i 2009. Han bodde i Oslo i leilighet han selv hadde kjøpt og eide, og fikk avslag på gratis pendlerbolig fra Stortingets administrasjon. For å få pendlerbolig må personen disponere bolig til privat bruk i hjemkommunen.

Ropstad etablerte sin kjernefamilie med kone og to barn, registrert bosatt i Oslo. Dette til tross oppga han år etter år at han stadig var bosatt hos sine foreldre i hjemkommune.

– Ropstad opplyser også at han ikke betaler foreldrene for bruk av rommet. Da har han heller ingen doble boutgifter, og bryter med det hensikten bak ordningen med gratis pendlerbolig. Attpåtil hadde han gjennom mange år leieinntekter fra boligen på Lillestrøm han selv ikke flyttet inn i, skriver Tømmerås.

