Afghanistans tidligere president Ashraf Ghani prøver å forklare årsaken til at han forlot Kabul i all hast da Taliban nærmet seg byen.

I en uttalelse onsdag unnskylder Ghani dette, men hevder samtidig at han ikke hadde noe valg. Han forteller at hans sikkerhetsfolk hadde varslet om at det ville bli gatekamper i hovedstaden hvis han ikke reiste.

Forrige gang det pågikk kamper inne i selve Kabul, var under borgerkrigen på 90-tallet.

Ghani sier beslutningen var den vanskeligste han hadde tatt i sitt liv. Han reiste for å unngå at det ble spilt blod. Han beklager at han ikke har klart å skape fred og velstand i det krigsherjede landet.

– Jeg beklager dypt og inderlig at mitt eget kapittel endte i en lignende tragedie som mine forgjengeres, sier Ghani.

Han har reist til De forente arabiske emirater, sammen med sin familie.

