annonse

annonse

Under partilederutspørringen i Politisk kvarter på NRK i dag avviste Ap-leder Jonas Gahr Støre at de vil godta MDGs krav om at de må si nei til å lete etter olje om de skal få deres støtte til etablering av en ny regjering.

– Da får MDG heller støtte Erna Solberg og Sylvi Listhaug, svarte Støre.

Jonas Gahr Støre slo fast at Arbeiderpartiet sier nei til store, nye leteoperasjoner på på uutbygde felter på norsk sokkel, men fortalte at partiet hans vil fortsette kartleggingen på eksisterende felter.

annonse

– Vi har sagt nei til Lofoten, Vesterålen og Senja. Men i de områdene hvor Norge i dag har installasjoner, rør, rigger, så skal vi fortsette å kartlegge ressurser. Og det mener vi er nødvendig for å ha økonomi til å klare det grønne skiftet og få fram de nye fornybare energikildene, sa Støre.

MDGs leder, Une Bastholm, har tidligere i valgkampen sagt klart fra at partiet ikke vil støtte et budsjett som åpner for letevirksomhet, selv om en eventuell statsminister Jonas Gahr Støre da truer med å gå av.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474