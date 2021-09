annonse

annonse

Ahmed Fawad Ashraf fra Avisa Oslo sier at kvinner med hijab er mottakere av mye mistenkeliggjøring.

– I Norge er hijabi-kvinner leger og sykepleiere – de har jobbet og slitt som alle andre i pandemien. De er forskere, de er prisvinnende poeter og forfattere, de er redaktører for motemagasiner og modeller, de jobber i butikk og på restauranter, og de er sikkert også på Glassmagasinet og kjøper vaser. De er meg og deg. De er helt alminnelige mennesker som ønsker å leve livene sine i fred, skriver Ashraf i Avisa Oslo.

Les også: Se rundt deg, Abid Raja – Islamiseringen av Norge er en realitet (+)

annonse

Debattredaktøren sier at selv om kvinner med hijab kan gjøre alt, skrev Tybring-Gjedde og Kent Andersen i kronikken «Drømmen om Disneyland», om at Norge er i ferd med å bli revet i filler av flerkultur.

– Elleve år senere er samfunnsdebatten og raseriet på sosiale medier så grotesk at 15-åringen velger å være anonym i TV 2s reportasje. Ja, intoleransen får sterkere grobunn, men hvem er det som er intolerant her?, skriver debattredaktøren, og spør:

– Hvorfor er Tybring-Gjedde mer opptatt av deres hijab enn de er?

annonse

Les også: Forsker mener feminisme og islam er forenelig (+)

Ahmed Fawad Ashraf svarer selv, og sier at en skulle nesten tro at hijabis står bak en verdensomspennende konspirasjon, og at de er likt-tenkende. At de er kuet. At de ikke kan ta egne valg.

– Den som lider av denne kortslutningen, mener hijab er kvinneundertrykkende. Punktum. Ferdig snakket, og Tybring-Gjedde er en av dem. Det er derfor han sier til 15-åringen at han vil se det vakre håret hennes. Se henne frigjort.

Ashraf mener creep-faktoren er skyhøy.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474