Da Dagsrevyen tok opp resultatene fra årets skolevalg, meldte teksten til grafikken på skjermen «rød bølge blant de unge» og «kraftig fremgang for venstresiden». Nå beklager Dagsrevyen feilinformasjonen.

– Her legger vi oss flate. Skolevalget representerte ikke noen rødgrønn bølge slik vi skrev på skjermen i går. Der gjorde vi feil, og det beklager vi, sier redaktør Knut Magnus Berge i NRKs nyhetsdivisjon til Journalisten.

Det sammenslåtte resultatet for de borgerlige partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF har for eksempel økt med 4,0 prosentpoeng siden valget i 2017 og misforholdet ble tidlig påpekt i en kommentar hos Document.no, der NRKs feil kalles både «fake news» og «skamløs løgn».

Berge avviser imidlertid at feilen skyldes en konspirasjon som har hatt som mål å skulle fremstille skolevalgsresultatet uriktig og påstår at glippen heller kan skyldes at tallene ble offentliggjort i samme øyeblikk som Dagsrevyen-sendingen gikk på lufta.

– Jeg tror feilen skjer fordi tallene nettopp viser et rødgrønt flertall. Dermed blir de mistolket, og derfor skjer dette. Det er ingen unnskyldning, men det er nok en forklaring. Det er en situasjon der det koker litt, men det rettferdiggjør ikke at framstillingen blir feil, sier han til Journalisten.

– Mistolkingen er primært knyttet til grafikken. Men vi skulle så klart fanget opp hva som var de mest interessante utfallene av skolevalget. Det klarte vi utover i sendingen, men førsteinntrykket ble feil, det ser vi.

I en kommentar under deling av Document-artikkelen i Facebook-gruppa Norske Journalister i dag, beklager politisk kommentator Lars Nehru Sand grafikken.

Nehru Sand påpeker samtidig at hans muntlige analyse på skjermen hadde et annet innhold:

– Da jeg kommenterte sendingen, for dem som hadde på lyd og ikke bare leste grafikken, la jeg vekt på rødgrønt flertall (ikke bølge) og at Venstre og Frp gikk veldig frem. Vi sammenligner med for fire år siden etter råd og innspill fra NSD som avvikler skolevalgene. Det jeg selvsentrert nok også er lei meg for med det som skjer nå, er at ved å spre dette bildet, mer enn indikerer en sammenheng mellom det jeg sa og det som står i grafikken. Min muntlige analyse samsvarer ikke med grafikk-teksten, skriver Nehru Sand.

Spesielt Frp gjorde det godt i skolevalget og fikk en oppslutning 13,9 prosent i årets skolevalg og passerer Høyre som det største partiet på borgerlig side.

