annonse

annonse

Bystyret i Oslo har vedtatt at moderne rasisme og diskriminering skal inn i læreplanen i skolene i Oslo.

Bystyret i Oslo behandlet og vedtok et forslag fra Ungdommens bystyremøte (UMB) om å få moderne rasisme og diskriminering inn i læreplanen i skolen. Det rapporterer Avisa Oslo.

Innstillingen fra kultur- og utdanningsutvalget var at bystyret skal be byrådet gjennom Utdanningsetaten om å konstruere et opplegg for en frivillig skoledag som skoler kan ta i bruk der man har fokus på å lære om rasisme og høyreekstremisme, slik det gir seg utslag i Norge

annonse

– Dette opplegget skal fokusere på blant annet hverdagsrasisme, systematisk rasisme, og rasisme og høyreekstremisme i Norge gjennom historien, står det i innstillingen.

Det legges også opp til at Utdanningsetaten skal legge til rette for at skoler kan benytte seg av eksterne foredragsholdere, organisasjoner og lignende som jobber mot rasisme og annen diskriminering.

UBM mener at kunnskap om rasisme og rasistiske strukturer er en viktig del av den antirasistiske kampen, og at kunnskap om rasisme er viktig for å bekjempe rasisme, både på individ- og systemnivå.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474