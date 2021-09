annonse

Med VISA-kortet nærmest sitt eget hjerte har Ropstad fjernet et siste håp om et KrF over sperregrensen.

Aftenposten slapp en bombe i går om Kjell Inge Ropstad; leder for KrF. Han har bodd gratis i 10 år på statens regning mens han selv eide hus rett utenfor Oslo. De fleste har nok lest seg opp på denne saken i media, så man trenger ikke gjengi detaljene.

Men hva får en leder for et parti som står for kristne verdier til å utnytte systemet til det maksimale for egen gevinst? Man må stille seg spørsmål om det etiske i dette. For selv om dette er innenfor Stortingets regelverk så er det tydelig at Ropstad har utnyttet reglene og tilpasset seg for å få maksimalt uttelling.

Gratis bolig, strøm og forsikring i 10 år. Det begynner å bli noen millioner kroner spart som da felleskapet har betalt. Er ikke så rart han har nå råd til en bolig til 12,5 millioner?

For det demokratiske systemet er dette et nederlag. Ett parti mindre på Stortinget vil være et tap uansett hvordan man stemmer og hvilket parti man stemmer på. For at denne saken vil sende KrF i grøften er vel hevet over enhver tvil. De neste dagers meningsmålinger vil nok tydelig vise det.

Og jeg vil si det er synd på alle dem som har jobbet så hardt for sitt parti for å fremme det i valgkampen, for så å se skuten gå ned grunnet partiets egen leder valgte 30 sølvpenger framfor sitt parti og sin politiske fremtid.

