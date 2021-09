annonse

Dagens Næringsliv har avslørt at milliardærer jazzer seg om innvandring og klimahysteri på Whatsapp.

– En del medlemmer er dessuten svorne Trump-tilhengere, i den grad at de arrangerte norsk valgvake både i 2016 og 2020 for en autoritær hvit nasjonalist som gikk av i blodbad og skam, skriver Marie Simonsen i Dagbladet, og tror at de er radikaliserte:

– Hadde det handlet om en hvilken som helst annen gruppe i samfunnet, ville vi ha snakket om en form for radikalisering; fra å kjempe for egeninteresser som kutt i formuesskatten, til innvandringsmotstand og klimafornektelse på få år.

Simonsen skriver at enkelte har importert den amerikanske kulturkrigen direkte og slenger om seg med begreper som woke-fascisme og MSM, mainstream media. Hun påstår at det likner et vulgært kommentarfelt.

– Mens republikanerne brukte noen tiår på å ende i et konspirativt koko-land, ser det ut til å ha gått atskillig raskere i enkelte norske miljøer.

Hun sier at de ikke bare har makt gjennom penger, posisjoner og eierskap, de har også vist at de er villig til å bruke den for å påvirke valg og opinionen og tidvis lykkes med det. De har startet sin egen «avis».

– En annen grunn er å vise hvor frakoblet resten av samfunnet enkelte av landets rikeste er, og at noen omfavner høyrepopulistisk tankegods slik vi har sett overklassen gjøre det gjennom historien, sier hun, og mistenker dem for å være imot det grønne skifte:

– I deres øyne er selv de borgerlige avisene DN og Aftenposten blodrøde. Det tristeste er den manglende viljen til å delta i vår tids største utfordring, det grønne skiftet. I stedet for å demonstrere hvilke smartinger de hevder å være, bruker de tid og krefter på å jazze med gutta om Greta Thunberg. Det er ikke annet enn patetisk.

