annonse

annonse

Lan Marie Berg er skuffet over at Jonas Gahr Støre er positiv til ny oljeskatt, men advarer om at Ap kan bli avhengig av MDG.

Regjeringen kom med et forslag til en ny oljeskatt. Målet er å unngå investeringer i ulønnsomme prosjekter. Støre sier at Ap er positiv til forslaget.

– Forslaget til ny oljeskatt er ikke en klimaseier, men en ny milliardfest for oljeindustrien. At Ap nå støtter forslaget som også SV og Venstre har jublet over, viser at det kun er MDG som er garantisten for en helt ny kurs i norsk klima- og oljepolitikk. Det bør velgerne merke seg, skriver MDGs førstekandidat i Oslo, Lan Marie Berg, i en e-post til VG.

annonse

Les også: Bydelen som gir rent flertall til MDG, SV og Rødt: – Vanskelig for folk på Løkka å forstå at ikke alle lever som dem (+)

Det er valg om noen dager, og målinger viser at en rødgrønn regjering kan bli avhengig av MDG eller Rødt for å få flertall.

– At ikke bare Erna, men også Støre vil la oljeselskapene få 45 milliarder mindre i skatt i 2022 er helt utrolig, skriver Berg og minner om at Støre kan bli avhengig av MDG.

annonse

Les også: MDG-populismen står i veien for en viktig debatt om kjøttforbruket vårt (+)

Berg sier også at dette er penger som blir investert i mer olje eller havner i lommene på eierne. Hun krever heller at investeringene flyttes til grønne næringer, stopp i oljeleting og jobbgaranti til oljearbeidere.

– Jeg er enig med Støre på ett punkt. Å ikke offentliggjøre forslaget med en gang har gitt regjeringen og spesielt Venstre rom til å bløffe om at forslaget er bra for klima.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474