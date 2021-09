annonse

Avsløringene fortsetter.

Kjell Magne Bondevik mottok i slutten av januar 3,2 millioner kroner for å jobbe for Muslim World League (MWL) som er finansiert av det islamske diktaturet i Saudi-Arabia. Like etter at han mottok pengene, brukte han sin forbindelse for å få statsråd Kjell Ingolf Ropstad til å delta på en konferanse med MWL. Ropstad sa ja, skriver Dagbladet.

Den 8. februar sendte Bondevik e-posten til Barne- og familiedepartementet om Ropstads deltagelse på en religionskonferanse i Oslo.

Dagbladet skriver at at konferansen var et samarbeid mellom Muslim World League og Høyre-politiker Aamir J. Sheikhs Stiftelsen Dialog For Fred (som var organisasjonen som Bondeviks honorar ble kanalisert gjennom). Hovedtalere skulle angivelig være Muslim World Leagues leder Mohammad al-Issa og minister Kjell Ingolf Ropstad.

Bondevik skriver i e-posten til departementet at han allerede har snakket med sin partifelle Ropstad, og fått bekreftelse på at ministeren ville komme på konferansen og tale:

«Jeg har snakket med ham om det. Han er innstilt på å si ja, med forbehold. Det er jo regjeringskonferanse-dag, men dette begynner ikke før kl. 17. Viktigst at han kommer innom», skriver Bondevik i e-posten til Barne- og familiedepartementet.

Dagbladet konkluderer slik: «Med andre ord var det først etter at ministeren hadde bekreftet sin deltagelse overfor Bondevik, at Bondevik sendte e-posten som ble loggført i departementets postjournal.»

– Det er ikke unaturlig at Bondevik, som er tilknyttet Oslosenteret for fred og menneskerettigheter, har tatt kontakt med meg som trosminister om tema som interreligiøs dialog, trosfrihet og menneskerettigheter, skriver Ropstad til Dagbladet.

– Hvorfor kontaktet du Ropstad personlig før du kontaktet departementet formelt?

– Det hender flere ganger at jeg muntlig eller via sms sonderer med politikere om de kan delta på møter før jeg tar formell kontrakt, skriver Bondevik til Dagbladet.

– Ekspertene sier at det å få penger fra MWL er å få penger fra det saudiarabiske regimet. Hva tenker du om det?

– Det jeg har mottatt av honorar har jeg fått fra Stiftelsen «Dialog for fred» og jeg kjenner overhodet ingen binding til det saudiarabiske regimet, svarer 74-åringen som i 2006 stiftet Oslosenteret for fred. Senteret har tidligere mottatt til sammen 57 millioner fra Utenriksdepartementet, men støtten tok slutt i 2018. Siden den tid har de hatt økonomiske problemer.

Bondevik sier til Dagbladet at pengene det dreier seg om er honorar for fem seminarer i Oslo, flere møter, et digitalt seminar, seminar i Genève og to møter i Brussel. Ifølge Bondevik har han fått betalt i underkant av 3,3 millioner for denne jobben, men selv bestemt at 2,75 millioner av beløpet skulle gå til Oslosenteret.

