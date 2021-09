annonse

Egne partifolk tar nå avstand fra Christians Tybring-Gjeddes tilnærming til en jente med hijab. Men er de litt for raske med fordømmelsen?

Hvis Christian Tybring-Gjedde ikke beholdt fatningen i sitt møte med en hijab-kledt jente som ville diskutere Frps politikk på området, er det ikke bra.

Men å tilby 1000 kroner for at hun skulle ta av hijaben er ikke i seg selv kritikkverdig. Hvis dette plagget virkelig var frivillig for de unge jentene, kunne 15 år gamle Fatima både innkassert 1000 kroner og gjort Tybring-Gjedde til skamme i samme slengen.

Hun ble i stedet ytterst fornærmet og gikk til mediene.

I et innlegg på Facebook beskriver Tybring-Gjedde situasjonen som oppsto slik han oppfattet den:

«25. august havnet jeg i en opphetet diskusjon med en gruppe førstegangsvelgere om hijaben. De påstod at det var frivillig, samtidig hevdet de at det var påbudt etter koranen. Det er ikke påbudt etter koranen, og altfor ofte er det snakk om sosialt press og storfamiliens kontroll, hevdet jeg.

Jeg satte det hele på spissen ved å tilby kvinnen med hijab en tusenlapp, hvis hun tok den av. Det var jo frivillig. Hun ville ikke tjene noen raske penger.

Jeg tror ikke hijaben hennes er så veldig frivillig. Og hvis den er frivillig, blir det hele bare verre. Da velger hun, eller er presset til å velge, ufriheten, den kunstige omgangen mellom kjønnene.»

Kommentar

Unge kan være ganske påståelige. TV 2 skriver at da Fatima hørte at Frp ville ha lovforbud mot hijab for barn «slo [hun] fast at hun velger å gå med hijaben av egen, fri vilje.»

– Jeg sier at den, den hijaben du har på hodet nå, det er noe du har fått hjemmefra. Det er fordi du skal være ærbar og dekke til håret. Det er hele poenget med det, sa angivelig Tybring-Gjedde.

Det er ikke vanskelig å se for seg at debatten ble opphetet. Unge mennesker i Norge i dag kan være ganske påståelige, det blir de nærmest oppmuntret til. Kanskje burde Tybring-Gjedde vært mer overbærende, siden de var unge. Men på den annen side kan man si at han tok Fatima på alvor og faktisk ville debattere med henne.

Han har imidlertid rett om hijab, uansett hvor politisk ukorrekt andre måtte mene at det er.

Bruken av hijab øker stadig i Norge. Det er i ferd med å normaliseres. Men plagget er et symbol på islam. Vi dokumenterer dette i boken Islam. Sannheten om Muhammed og hans religion. Fra boken:

Fekry Abdul Motaleb, som har forsket på wahhabisme og politisk islam, sier at hijab «først og fremst er en måte å undertrykke kvinner på». «De setter tøyler på henne. De fyller henne med en rekke konservative og rigide holdninger som utfordrer hennes naturlige instinkter om toleranse, inkludering av det moderne og forskertrang (…) Hvis du kontrollerer måten kvinnen kler seg, kontrollerer du også fremtidige generasjoner,» sier han.

Den egyptiske journalisten Karima Kamal sier at kvinner uten hijab fremstilles som uanstendige, og det setter henne i bås. For islamistene er kvinnen et symbol, sier hun. Hun mener innføringen og spredningen av hijaben er en «erklæring av identitet».

Hijaben er ikke snakk om frivillighet eller mote. Hvis man i muslimske miljøer prøver å overbevise de unge jentene om det, er det bra om voksne norske politikere påpeker hva som virkelig ligger bak og hva det er jentene med hijaben er med å legitimere. Derfor er det også trist at andre fremtredende Frp-folk velger å ta avstand fra Tybring-Gjedde såpass raskt. Den eventuelle støtten til selve poenget Tybring-Gjedde hadde, blir borte i det som fremstår som et forsøk på distansere seg fra sin egen toppkandidat i Oslo.

Innvandringspolitisk talsperson i Frp, Jon Helgheim, sier i Dagbladets valgbod at hendelsen aldri skulle ha skjedd.

– Jeg synes at vi skal behandle folk med respekt. Vi har en politikk på hijab, men det handler ikke om at folk rundt i gata skal ta av seg hijaben. Folk skal få gå med det de vil. Vi skal respektere de valgene ungdom tar. Vår politikk på det området er en helt annen, sier Helgheim, som betegner hendelsen som en «uting.»

Også Frp-leder Sylvi Listhaug har tatt avstand fra opptredenen.

– Det ble en opphetet diskusjon og jeg mener vi ikke skal ha slike opptredener på vår stand. Jeg snakket med Christian i dag, og han er lei seg for at noe av dette kom ut slik det gjorde, sa hun til TV 2.

Fremskrittspartiet prøver å ri to hester. Mener Helgheim at man ikke kan argumentere med de som faktisk bruker hijab? Det vitner i så fall om en omfavnelse av berøringsangst som tradisjonelt ikke har vært et varemerke for Frp.

Jeg tror heller ikke kunnskapen om islam er så veldig dyptgående innen Frp, slik den heller ikke er i andre partier. Hijaben symboliserer islam, og det symboliserer utenforskap overfor det norske. At dette normaliseres, innebærer en aksept for alle sider ved islam. Og islam er ingen hvilken som helst religion. Islam tar utgangspunkt i livet og eksemplet til en svært dyktig politiker og krigsherre, nemlig «profeten» Muhammed.

Og Muhammed var ingen Jesus, han var en brutal mann som henrettet, massakrerte og holdt seg med mange koner og slavinner. Han lot sine menn voldta krigsfanger så lenge de praktiserte avbrutt samleie og dermed ikke reduserte deres verdi når de skulle selges. Ingen av disse forholdene innrømmes av fremtredende muslimske representanter i Norge i dag. De prøver å påsto noe helt annet om sin egen religion. Men vi trenger ikke gå lengre fra nyhetsbildet enn til Talibans Afghanistan for å se hva islam egentlig er.

Hadde Jon Helgheim forstått hva hijaben er en inngangsbillett til, ville han kanskje sett at retorikken mot dens inntog i Norge burde strammes til. Å ta avstand fra sin egen partifelle på denne måte tar seg ytterst dårlig ut.

Fremskrittspartiet trenger å bestemme seg for hva de mener om islam inntog i Norge. Hijab er et synlig symbol på dette og det er viktig at bruken ikke møtes med applaus.

