annonse

annonse

Sanna er 24 år gammel og bekymret for fremtiden. Nå vil hun sterilisere seg.

– Jeg velger å sterilisere meg fordi jeg synes klimaendringene er skumle. Det er lite håp, og det virker ikke som Norge tar det seriøst, sier hun til NRK.

Hun jobber som tømrer og spiller innebandy. Men for fire år siden besøkte hun en venninne i Danmark, og da ble hun veganer og deretter miljøaktivist.

annonse

Det er mye lettere å ta del i miljøkampen når du allerede er god for miljøet, sier hun, og har snakket med legen om sterilisering.

Les også: Profilert musikk-journalist: – Det som skremmer meg med MDG er holdningene og fanatismen (+)

– Det er skremmende å få barn, sier hun, og legger til:

annonse

– For hver gang jeg tenker at «nå har jeg bestemt meg for å sterilisere meg», føles det mye bedre rent psykisk. Da forsvinner mye av ansvarsfølelsen for klimakampen.

Forsker på klimapsykologi ved Bjørknes Høyskole, og tidligere medlem i MDG, Erik Nakkerud forstår Sanne og hennes bekymringer:

– Det er et valg som berører så veldig mye annet i et liv. Og det er et drastisk valg på mange måter, samtidig som det gir mening ut ifra et klima- og miljøperspektiv, sier han.

– Noen opplever at det er lettere å rettferdiggjøre at man ikke får barn når man kan snakke om klima og miljø i tillegg.

Les også: Lan Marie og Listhaug i ordkrig om det norske drømmesamfunnet (+)

MDG har også forståelse for håpløsheten

– Jeg synes det er kjempetrist at folk er så frustrert over manglende klimahandling at de velger å la være. Jeg har selv en datter, og jeg tror og kjemper for å sikre at hennes fremtid blir like full av muligheter og frihet som mitt liv har vært, sier MDGs nestleder, Kriss Rokkan Iversen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse