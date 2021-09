annonse

Høgskolen i Innlandet har fått 12 millioner skattekroner til å forske på rasisme i lærerutdanningen.

Are Søberg, også kjent som Sløseriombudsmannen, skriver i Nettavisen at konklusjonen kommer til å bli at norsk lærerutdanning er gjennomsyret av rasisme, akkurat som norsk idrett.

– Teorien de baserer arbeidet sitt på forutsetter nemlig at det skal være slik.

Men dette er Antirasistisk senter helt uenig i. Kommunikasjonsansvarlig Carima Tirillsdottir Heinesen skriver at prosjektet Søberg kritiserer skal kartlegge rasisme i den norske lærerutdanningen gjennom fire år. Målet er å gjøre fremtidens lærere mer bevisste og utrustet til å forstå og håndtere det mange av dagens skoleelever utsettes for som en del av sin hverdag.

– Sløseriombudsmannens dom er at det å bevilge penger til forskning på rasisme, er sløsing med skattebetalernes penger. Men for oss som til daglig jobber med mennesker, voksne som barn, som på jevnlig basis må forholde seg til rasisme og diskriminering på forskjellige arenaer i livet sitt, er forskning på rasisme i Norge en knapp ressurs som det trengs mer av, skriver Tirillsdottir Heinesen i Nettavisen.

– Vi vil faktisk gå så langt som å si at skolen i dag er en av de viktigste arenaene vi har for å bekjempe rasisme i samfunnet vårt. Det å gjennomgå lærerutdanningen slik at fremtidens lærere får en bredere forståelse, og flere verktøy til å håndtere rasisme i skolen er ikke bare hensiktsmessig, det er helt nødvendig dersom vi tar rasisme og diskriminering i samfunnet vårt på alvor.

Tirillsdottir Heinesen sier at rasisme er et problem som omfatter hele samfunnet vårt, så det at skolen også er en arena for rasisme er i seg selv ikke så oppsiktsvekkende.

