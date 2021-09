annonse

Joe Biden vil innføre nye vaksineregler som innebærer at rundt 100 millioner amerikanere får krav om å vaksinere seg, melder nyhetsbyrået AP.

NTB skriver at kravet blant annet vil gjelde for selskaper med over 100 ansatte. Der må selskapene enten sørge for at alle ansatte blir vaksinert, eller de må teste de ansatte for koronaviruset hver uke. Tidligere torsdag ble det lekket at samtlige statsansatte samt innleid arbeidskraft ville få krav om vaksinering. Men det gjelder altså flere.

Biden skal senere torsdag holde en tale om økningen i koronasmitten i USA der han vil redegjøre for kravene i detalj.

Biden vil kreve at alle statsansatte blir vaksinert, så vel som all innleid arbeidskraft på føderalt nivå.

Det er stor vaksinemotstand i deler av befolkningen, og spesielt blant republikanere. Men Donald Trump anbefaler folk å vaksinere seg.

