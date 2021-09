annonse

Opplysningene er bekreftet av det danske forsvarsdepartementet.

Fram til juni i år betalte Danmark Storbritannia for å ta imot 23 afghanske tolker som har jobbet for danske styrker i Afghanistan, skriver Berlingske.

Kun 5 av 139 asylsøknader fra afghanske tolker ble fram til juni godkjent av Danmark.

– Jeg har aldri tidligere, verken i mitt arbeid for FN eller EU eller som advokat i Danmark, sett en lignende ordning, sier advokat og spesialist i asylrett, Poul Hauch Fengerhan til avisen.

– Danmark betaler for å slippe det juridiske ansvaret de har for tolkene ved at vi betaler et beløp for å sende dem til Storbritannia, som overtar det humanitære ansvaret som ellers ville ha vært vårt, legger han til.

Det er ikke kjent hvor mye danske myndigheter har betalt

Beløpet er basert på hva det kostet britene «å vurdere dokumentene til de 23 tolkene og evakuere dem, og hva det ville koste Storbritannia å integrere dem, inkludert hvor mye det ville koste i sosiale ytelser i fem år for de 23 tolkene», skriver Berlingske.

