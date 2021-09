annonse

annonse

Sykehusene kan få utfordringer.

– Sykehusene har betydelige utfordringer med sengekapasitet i en normal influensasesong. Det som gjorde at vi klarte oss så bra under første bølge med covid-19, var at de øvrige luftveisvirusene forsvant helt. Hvis vi får en ekstra hard influensasesong, så vil det kunne gå hardt utover sykehusenes sengekapasitet, sier leder Jan-Erik Berdal for infeksjonsavdelingen på storsykehuset Ahus på Østlandet til NRK.

Folkehelseinstituttet advarte i juli om kraftige bølger med influensa, kikhoste og RS-virusinfeksjon, skriver NTB.

annonse

Les også: Covid-19 har nå lavere dødelighet i Norge enn vanlig sesonginfluensa

I en normalsesong regnes det med at rundt 900 dør og 5.000 legges inn på sykehus med influensa.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474