På slutten av 1980-tallet viste Robert Malone m. fl. at celler kunne produsere proteiner etter mRNA-injeksjoner.

Disse vaksinasjonseksperimentene ledet til flere patenter. I sommer advarte Malone om at vaksiner som bygger på denne teknologien, kan lede til autoimmunproblemer og frarådet vaksinering av barn og unge. Kort tid etter endret Wikipedia artikkelen om RNA-vaksinen på orwellsk og stalinistisk vis. Malone var ikke lenger oppfinner av mRNA-teknologien.

Flere vaksineutviklere har også advart mot antistoffavhengig forsterkning (ADE) der vaksinen stimulerer kroppens produksjon av antistoffer som skal nøytralisere virus, men istedenfor hjelper virus til å trenge inn i celler og således forsterker infeksjonen. Denne mekanismen er observert i alle tidligere forsøk på å utvikle vaksine mot koronavirus.

Dette kan medføre at vaksinerte som ellers problemfritt ville overstått infeksjonen, blir alvorlig syke eller dør. Studier som tyder på at disse advarslene ikke bør avfeies, er nå offentliggjort. I en av undersøkelsene blir vaksinerte sammenlignet med tidligere koronasmittede. De vaksinerte har langt større risiko for å bli syke av koronaviruset enn de som har oppnådd immunitet gjennom naturlig smitte. Forskjellen er spesielt stor noen måneder etter vaksineringen nettopp slik vaksineutviklerne forutsa med henblikk på ADE.

Hvis dette er tilfelle, vil vi se langt flere covid-19-assosierte dødsfall blant folk under 70 i løpet av høsten og vinteren når sesongen for virale luftveisinfeksjoner er i gang. Men for at dette skal bli synlig i vår begrensede omgangskrets, må dødeligheten stige kraftig. Følger Folkehelseinstituttet sin nåværende praksis, vil dødeligheten blant yngre fullvaksinerte fortsatt la seg skjule en stund fremover. I Tyskland krever nå patologer obduksjon av fullvaksinerte døde. Det er funnet koronainfiserte lik som ikke er kategorisert som koronadødsfall.

MRNA-injeksjonene medfører også produksjon av piggprotein som sprer seg til kroppens forskjellige organer hvor det kan forårsake betennelser og blodpropp. I tillegg kan mRNA-vaksinen svekke kroppens naturlige immunitet. Vaksinen påvirker også utviklingen av viruset fordi virusmutanter som unnslipper har en evolusjonær fordel. Med nobelprisvinner i medisin, virologen Luc Montagniers ord, skaper vaksinen virusvariantene.

For å hindre sammenbrudd i helsevesenet, ønsket politikere til å begynne med å redusere smittespredningen. Dette var begrunnelsen for å stenge samfunnet. Flokkimmunitet skulle så oppnås gjennom vaksinering. Både nedstengningen og vaksinasjonen har gitt viruset anledning til å utvikle seg. Det viser seg nå at flokkimmunitet mot koronaviruset ikke oppnås gjennom vaksinering. Det observeres også en større viruslast hos vaksinerte enn hos andre.

Allikevel gir politikere fremdeles uttrykk for å ville videreføre vaksineringen i grupper som tidligere ikke var i risikogruppe for alvorlig sykdom eller død. Ettersom Pfizer-vaksinen mot covid kun gir beskyttelse (demper symptomene) et halvt års tid, må befolkningen belage seg på hyppige vaksineringer i fremtiden. Muligens vil også den generelle T-celle-immuniteten mot koronavirus som ligger på rundt 80 %, svekkes.

Før årets stortingsvalg har politikerne forkynt gjenåpning av samfunnet. Når sesongen for virale luftveisinfeksjoner igjen tiltar etter valget, vil situasjonen være en annen. Sosialister er som kjent mer styringskåte og har mindre respekt for enkeltmenneskets frihet, så fremtidsutsiktene ser dystre ut. Vi får de politikerne vi fortjener. Husk det når du går og stemmer.

