annonse

annonse

Natt til fredag trer Oslos nye elsparkesykkel-forskrift i kraft. Da skal tilgjengelige elsparkesykler reduseres fra 23.000 til 8000.

I tråd med de nye reglene i hovedstaden, som trer i kraft natt til fredag, skal tolv aktører på markedet fordele 8.000 elsparkesykler, maksimalt 667 hver, mellom seg i byen. Tillatelsen gjelder fram til og med 31. mars 2022, skriver Aftenposten.

Likevel kan tusenvis av dem bli stående på gata fram til onsdag.

annonse

Les også: 9 av 10 vil ha promillegrense på elsparkesykkel

I et brev fra Bymiljøetaten til aktørene, som avisa har fått tilgang til, heter det at Bymiljøetaten likevel «forventer at hver aktør har maksimalt 667 kjøretøy tilgjengelig for utleie fra 10. september.

Tre elsparkesykkelselskaper har tatt kommunens innstramming til retten og begjært såkalt midlertidig forføyning.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474