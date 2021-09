annonse

Den franske Fremmedlegionen ble opprettet i 1831 av kong Ludvig Filip for å «slå to politiske fluer i ett smekk». Siden har legionærene blitt Frankrikes fremste elitesoldater.

Året er 1830. Det osmanske riket står fortsatt relativt sterkt, selv om det for lengst er forbi sine glansdager og går en usikker fremtid i møte. Med «Europas syke mann» i relativ tilbakegang, spesielt på den vestlige flanken av sitt enorme territorium, ser Paris en mulighet til å utvide sitt territorium til Maghrib i Nord-Afrika på bekostning av osmannerne.

Med en armada på 600 skip og en styrke på 34.000 soldater, landet derfor det franske militæret et titalls kilometer utenfor Algiers – et osmansk protektorat – 14. juni 1830. Den gang et senter for sjørøveraktivitet i Vest-Middelhavet, var Algiers blant de viktigste byene til det som på den tiden var kjent som Barbarstatene i Vesten. Etter å ha knust all motstand, marsjerte franske tropper inn i Algiers kun tre uker senere.

Hendelsen markerer begynnelsen på det nye franske kolonieventyret – ikke bare i Maghrib-regionen, men også i resten av verden. I denne sammenhengen ble Fremmedlegionen raskt en viktig del av Frankrikes ekspansjonsstrategi i sin nyervervede besittelse, men det stoppet ikke der. Etterhvert ble Legionen en essensiell del av Frankrikes kolonivelde og stod i spissen for landets særegne koloniale strategi. I dag har den et rykte som la crème de la crème i det franske moderne militæret.

Men hvordan ble det egentlig slik? Resett har tatt kontakt med den stolte nordlendingen og tidligere legionæren Charles Støeng for å høre hva han mener ligger til grunn. Støeng tjenestegjorde i Legionen i 15 år og oppnådde rangen sersjantmajor, før han begynte å jobbe innen privat sikkerhet i 2000.

I en artikkelserie i fire deler dekker vi følgene tema: 1. Bakgrunn og historie (denne delen); 2. Hva er doktrinen og hva bygger tilhørighet?; 3. Hvilke typer mennesker har suksess der?; 4. Hvordan og hvor opererer de i dag?

