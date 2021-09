annonse

Når 20-årsdagen for terrorangrepene markeres lørdag, blir det holdt ett minutts stillhet for hvert av flyene som ble fløyet inn i bygninger eller styrtet.

Klokken 8.46 om morgenen i New York blir det stille ved Ground Zero, åstedet for det første angrepet. Det er samme klokkeslett som American Airlines’ rute 11 krasjet inn i det nordlige tårnet i World Trade Center. Flyet var på vei fra Boston til Los Angeles da det ble kapret.

I løpet av noen høydramatiske timer skulle USA og verden innse at kapringen var en del av en koordinert selvmordsaksjon utført av al-Qaida. Fire fly ble kapret og brukt i det verste angrepet i USA siden andre verdenskrig. Nesten 3.000 mennesker ble drept.

Biden besøker tre minnesteder

President Joe Biden er ventet til seremonien på Manhattan, der mannskaper fra brannvesenet og politiet skal stå æresvakt, skriver nettavisen Deadline. Mange av dem som døde i angrepet, var mannskaper fra nødetatene som rykket ut for å redde liv.

– Presidenten og førstedamen vil hedre og minnes livene som gikk tapt for 20 år siden ved å reise til alle de tre stedene som ble rammet 11. september, skriver Det hvite hus i en pressemelding.

Minnemarkeringen ved Ground Zero er for pårørende og overlevende, som blant annet skal lese opp navnene på alle ofrene. Også de som ble drept av en bombe i garasjen under World Trade Center i 1993, skal hedres lørdag. Opplesingen begynner etter det første stille minuttet.

Markerer seks hendelser

Ifølge ABC News New York er det lagt inn til sammen seks minutter der opplesningen stopper og de døde hedres med stillhet. Klokken 9.03 den skjebnesvangre dagen for 20 år siden styrtet kaprerne et fly inn i det andre tårnet i World Trade Center. En drøy halvtime senere – klokken 9.37 – styrtet et fly inn i forsvarsdepartementet Pentagon i Washington.

Ett minutt før klokken slår 10, skal de fremmøtte markere tidspunktet da det første tårnet kollapset. De uvirkelige TV-bildene av skyskraperen som nærmest går i oppløsning gikk verden over.

Pennsylvania

Fire minutter senere styrtet United Airlines’ rute 93 på et jorde i Pennsylvania. Flyet tok av fra Newark den morgenen og var på vei til San Francisco da det gikk i bakken ved Shanksville. Flere av passasjerene forsøkte å ta tilbake kontrollen fra kaprerne før flyet styrtet. Det er aldri bekreftet hva som var flyets mål, men det antas at det var på vei mot Det hvite hus eller Kongressen i Washington.

Pentagon og Shanksville er de to andre stedene president Biden skal besøke på 20-årsdagen. I Shanksville skal George W. Bush, som var president 11. september 2001, holde en tale ved minnesmerket for rute 93. Seremonien i Pennsylvania strømmes direkte på minnestedets Facebook-side. Koronahensyn gjør at bare pårørende og inviterte gjester kan være fysisk til stede.

Søyler av lys

Det siste minuttet med stillhet i New York markeres klokken 10.28, da det nordlige tårnet i World Trade Center raste. Minneseremonien er ventet å vare til rundt klokken 12.30 lørdag formiddag.

Etter seremonien åpner minnestedet for publikum klokken 15 og er åpent til midnatt. På kvelden lyses himmelen opp av installasjonen «Hyllest i lys». To blå lyssøyler som symboliserer de to tårnene, lyser natten gjennom i det som er en årlig markering.

Tidslinje over terrorangrepene 11. september 2001

Nesten 3.000 mennesker ble drept i al-Qaidas koordinerte terrorangrep mot USA.

11. september 2001

* 7.59: American Airlines rute 11 tar av fra Boston mot Los Angeles.

* 8.14: United Airlines rute 175 tar av fra Boston og setter også kursen mot Los Angeles.

* 8.20: American Airlines rute 77 tar av fra Washington Dulles lufthavn. Også det flyet skal til Los Angeles.

* 8.42: United Airlines rute 93 tar av fra Newark flyplass utenfor New York. Flyet skal til San Francisco.

* Alle flyene blir kapret kort tid etter avgang.

* 8.46: AA 11 krasjer inn det nordre tårnet i World Trade Center. Flyet eksploderer når det treffer bygningen mellom 93. og 99. etasje. Skyskraperen begynner å brenne.

* 9.03: AA 175 krasjer inn i det søndre tårnet i World Trade Center. Det treffer mellom 77. og 85. etasje i bygningen, som begynner å brenne.

* 9.37: AA 77 krasjer inn i forsvarsdepartementet Pentagon i Washington.

* 9.59: Det søndre tårnet i World Trade Center kollapser.

* 10.03: UA 93 styrter på et jorde i Shanksville i delstaten Pennsylvania. Passasjerene kjempet om å ta kontrollen tilbake fra kaprerne før flyet styrtet. Det antas at målet for kaprerne på UA 93 var Det hvite hus eller Kongressen i Washington.

* 10.28: Det nordre tårnet i World Trade Center kollapser.

* 20.30: President George W. Bush taler til folket fra Det hvite hus: «I dag ble vårt levesett og vår frihet angrepet. (…) Jakten på dem som står bak disse onde handlingene, er i gang. Vi vil ikke skille mellom terroristene og dem som gir dem ly.»

* Mens Bush taler, sier kongressmedlemmer til CNN at høyt plasserte tjenestemenn har informert dem om at regjeringen har bevis nok til å føle seg trygge på at Osama bin Laden og hans al-Qaida-nettverk står bak angrepene.

Etter angrepene

* 20. september erklærer Bush at USA er i krig. Uken etter avslører USA at spesialstyrker allerede er – eller nylig har vært – aktive i Afghanistan.

* 7. oktober innleder USA angrepet på Afghanistan, som blir innledningen på en 20 år lang krig og militær operasjon som ble avsluttet i august i år.

* Samme dag publiserer Osama bin Laden en video der han hyller angrepene mot USA uten å bekrefte eller avvise at han var involvert i planleggingen av dem.

* 30. august 2021: Ett minutt før midnatt blir general Chris Donahue den siste amerikanske soldaten som forlater Afghanistan.

