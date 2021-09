annonse

Europas nåværende krise viser hvor sårbart kontinentet er for politisk destabilisering og sosial uro i flyktningspørsmålet, selv fra et lite land som Hviterussland.

John Ruehl, medvirkende redaktør i det utenrikspolitiske magasinet Strategic Policy, har skrevet en kronikk i The National Interest om hvordan Hviterusslands diktator, Aleksandr Lukasjenko, bruker migrasjon til Europa som et våpen i kampen mot EU.

Ruehl innleder teksten med å konstatere at EU fortsatt sliter med etterdønningene fra flyktningkrisen i 2015. Nå står EU ovenfor et fornyet forsøk på å bruke flyktninger og migrantstrømmer som våpen mot unionen. Mens den siste oppblussingen blir organisert av Hviterussland, representerer den bare en del av den europeiske grensekrisen, som manipuleres av flere eksterne makter.

Fullbookede fly

Ruehl fortsetter teksten med å vise til at antallet fullbookede passasjerfly fra Bagdad til Minsk har økt jevnt og trutt over de siste månedene, og utviklingen er neppe naturlig. Som svar på EUs implementering av ytterligere sanksjoner mot Hviterussland for politisk undertrykkelse de siste månedene, erklærte Lukashenko i mai at han ville oversvømme EU med «migranter og narkotika.»

Siden uttalelsen har tusenvis av flyktninger og migranter kommet inn i EU fra Hviterussland, til tross for økt innsats fra nasjonale immigrasjonsmyndigheter og Frontex, EUs grensebyrå, for å begrense strømmen. Lukasjenkos knep er bare det siste eksempelet på å bruke flyktninger som et politisk våpen mot EU, ved utnytte blokkens vern om rettigheter for flyktninger.

De fleste av de siste ankomstene via Hviterussland har kommet fra Irak, med resten stort sett fra Midtøsten og Afrika. Etter ankomst til Hviterussland blir de oppfordret til å gå inn i EUs visumfrie Schengen-sone gjennom Hviterusslands grenser til Polen, Latvia og Litauen.

Transittland

Ruehl konstaterer videre at flyktninger til Europa er nesten alltid på vei til de rikere, vestlige EU-statene. Men flertallet kommer først gjennom de mer fattige EU-landene i sør og øst, hvor det er mindre infrastruktur og offentlig vilje til å støtte dem. De kommer ofte med få ressurser, begrensede språkkunnskaper og stoler på statlig hjelp for å overleve.

Brussel har vært i konflikt med visse EU-land om inntaket av flyktninger tidligere. Obligatoriske flyktningekvoter ble nedkjempet av Visegrad-landene (Polen, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn) etter flyktningkrisen i 2015, noe som førte til pågående tvister mellom dem og resten av EU. Og mens noen av de siste flyktningene og migrantene har fått tillatelse til å reise inn i Polen, Latvia og Litauen, vil disse landene sannsynligvis ikke være villige til å gi dem permanent asyl.

«Hybrid krig»

Ruehl skriver deretter at EU og nasjonale europeiske ledere har vært opptatt av å nedtone trusselen om svak grensesikkerhet. EU-stater forventes å offentliggjøre en uttalelse denne uken som viser vilje til å forhindre ukontrollert migrasjon fra Afghanistan.

Men med stadig flere forskjellige måter å få flyktninger inn i Europa og beslutningen fra andre eksterne makter om å bidra til at det skal skje, virker det uunngåelig at EUs grensesikkerhet vil fortsette å være truet.

Litauiske grensemyndigheter har så langt i år arrestert 4.100 flyktninger som har kommet inn i Litauen fra Hviterussland i år, mot 81 i fjor, 46 i 2019 og 104 i 2018. Økningen fikk den litauiske regjeringen til å erklære unntakstilstand i juli, og Polens regjering har formelt bedt landets president Andrzej Duda om å erklære unntakstilstand.

Forrige onsdag anklagde EU-stater Hviterussland for å ha utført et direkte angrep mot dem, i det de har kalt «hybrid krigføring». I forrige uke beordret Den europeiske menneskerettighetsdomstolen også Polen og Latvia å gi flyktningene og migranter på grensen deres mat, vann, klær, medisinsk behandling og midlertidig ly.

Politisk opportunisme

Ruehl argumenter videre at den pågående situasjonen naturlig nok har ført til økende politisk opportunisme og sosial spenning. Polens regjerende «Parti for lov og rettferdighet», for eksempel, har brukt krisen til å rettferdiggjøre sine strenge lover og migrasjonspolitikk, ettersom stagnerende popularitet og tvilsomme kontroll over parlamentet har økt muligheten for et snarlig valg.

Flere titalls migranter, antatt å være fra Afghanistan, har sittet fast ved den polsk-hviterussiske grensen i flere uker, noe som førte til sammenstøt mellom polsk grensepoliti og rettighetsaktivister i helgen. Det ble også rapportert om opptøyer på et flyktningssenter i Palbrade, Litauen, i juni.

Flere aktører

Ruehl skriver avslutningsvis at Lukasjenko har all grunn til å tro at hans evne til å skape sosial og politisk uro vil øke hans innflytelse over EU. Tyrkia har på samme måte konsekvent brukt sin posisjon som transittland for å tvinge ut politiske og økonomiske konsesjoner fra EU. Før han ble styrtet i 2011, brukte Libyas avdøde president Muammar al-Qaddafi migrantstrømmer på en lignende måte.

Og selv om det siste fokuset har vært på Hviterussland, tyder flere faktorer på at den ledende hånden faktisk er Kreml. Litauens viseminister, Mantas Adomenas, uttalte nylig at noen av migrantene som forsøkte å krysse grensen til Hviterussland var russiske statsborgere. Renatas Pozela, sjef for de litauiske grensevaktene, indikerte i 2017 at FSBs russiske etterretningsbyrå spiller en nøkkelrolle i å flytte migranter fra Russland og Hviterussland til Litauen.

Sosial uro

Ruehl konkluderer med at tilrettelegging for migrasjon inn i Schengen-området er en del av Moskvas bredere plan for å skape sosial uro i Europa, og det har skjedd på tvers av Russlands enorme grenser. Gjennom Russlands nordligvestlige områder, hjalp FSB å smugle hundrevis av migranter i uken til Norge under migrantkrisen i 2015. Den finske regjeringen anklaget også russisk-støttede kriminelle grupper i 2015 for å ha smuglet flyktninger og migranter inn i landet.

Ved å utnytte EUs svake grensesystemer kan Kreml eksportere russisk-støttede kriminelle nettverk til Europa, noe som skaper en unik utfordring for kontinentale rettshåndhevelses- og rettssystemer. Og ifølge polsk, amerikansk og britisk etterretning, plasserte Russlands etterretningstjeneste SVR mange «illegale» blant flyktningsbølgen som kom inn i Europa under migrantkrisen 2015. Det er nå kjent at flere ISIS-terrorister var en del av migrantbølgen i 2015, et ytterligere eksempel på de mangfoldige sikkerhetstruslene knyttet til Schengen-området med tanke på migransjon.

Europas nåværende krise har vist hvor sårbart kontinentet er for politisk destabilisering og sosial uro i flyktningspørsmålet – selv fra et lite land som Hviterussland. Dette problemet vil bare bli forverret av den potensielle flommen av nye flyktninger fra Afghanistan, men EU har ingen enkel løsning. «Hvis EUs medlemsland tar ytterligere skritt for å redusere bevegelsesfriheten innad i Schengen-området, vil det tære på en av hovedpilarene til selve EU,» avslutter Ruehl.

