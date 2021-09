annonse

Om du tenker at grønnmalingen er en skjønmaling av den omfattende greenwashing som foregår i politikken, må du huske på at gresset alltid er grønnere i teorien og at pengene ligger i politikk basert på industriens og ikke naturens premisser.

At vindmøller medfører et stort avfallsproblem og skader naturen og at produksjonen av elbiler er svært miljøbelastende ikke minst pga den potensielle miljøkatastrofe som ligger i utbyggingen av 5G-teknologien, er kjedelige fakta, som tar seg bedre ut i grønt.

Og vi trenger jo alle farger. En valgkamp uten grønt ville jo vært mindre fargerik og betydelig kjedeligere…

Vennlig hilsen

Niels Gerhard

