I skolevalget går Frp frem og MDG tilbake.

– I lys av inntrykket vi lenge har fått i media av klimaengasjert ungdom, er det nesten ikke til å tro: Blant elever på videregående skole er FrP over dobbelt så store som MDG, og til og med større enn Høyre, skriver Rolness i Medier24.

Han skriver videre at NRK fulgte opp med saken om Sanna som vil sterilisere seg for klimaet.

NRK skriver om at Sanna er 24 år gammel og bekymret for fremtiden. Nå vil hun sterilisere seg.

– Jeg velger å sterilisere meg fordi jeg synes klimaendringene er skumle. Det er lite håp, og det virker ikke som Norge tar det seriøst, sier hun til NRK.

Hun jobber som tømrer og spiller innebandy. Men for fire år siden besøkte hun en venninne i Danmark, og da ble hun veganer og deretter miljøaktivist.

– Men hvorfor i all verden…? Jo, fordi den unge Oslo-kvinnen synes «klimaendringene er skumle», «det er skremmende å få barn», og «det er lite håp», siden Norge ikke tar klimaendringene seriøst, skriver Rolness, og lurer på hva slags journalistikk NRK bedriver:

– Det er mange spørsmål man kunne ha stilt, om det var noen voksne i rommet på Marienlyst. NRK bruker mye plass til å få Sanna til å gjenta hva hun allerede har sagt med nye ord. Men hun får ikke et kritisk spørsmål. I stedet får hun fortalt om responsen blant sine nærmeste: «Vennene mine er støttende. De skjønner hvorfor. Vi står sammen.»

Rolness sier at NRK heller tok en telefon til klimapsykolog Erik Nakkerud. Han uttaler til allmennkringkastingen at 24-åringens valg er «drastisk», men «gir mening ut ifra et klima- og miljøperspektiv». Klimapsykologen «ser for seg at stadig flere kommer til å velge å ikke få barn av hensyn til klimaet».

– Dette har psykologen selvsagt ingen faglig dekning for å si. Og hvor nøytral er egentlig denne representanten for vitenskapen? «Han har tidligere vært medlem av MDG», opplyser NRK. Men ikke bare det. Han har stått på partiets valglister, skriver Rolness.

