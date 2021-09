annonse

Familiefaren Matthew Coleman har forklart FBI at han trodde barna var i ferd med å bli monstre.

Coleman, som grunnla en surfeskole i byen Santa Barbara, drepte barna med en harpungevær, skriver CBS.

Han er tiltalt for to tilfeller av overlagt drap i utlandet på amerikanske statsborgere, og risikerer dødsstraff.

Coleman har tidligere forklart i avhør med FBI at han trodde barna, et på to år og et på ti måneder, var i ferd med å bli monstre, så han måtte drepe dem. Han har forklart FBI at han var tilhenger av konspirasjonsteorien QAnon og Illuminati og trodde at kona hadde overført orme-DNA til barna, skriver VG.

De tre ble meldt savnet, og via sporing av telefonen ble Colemans iphone lokalisert til Rosarito i Mexico 8. august.

Kona hadde ingen mistanke om at barna var i fare og at hun aldri hadde hatt noe problemer med ektemannen.

