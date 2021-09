annonse

Moxnes stiller seg uforstående til advarsel fra Støre.

– Jeg forstår at Solberg advarer, men ikke at Støre advarer, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes om advarslene mot hans parti fra statsministerkandidatene.

– Støre burde klappe for at han får med oss på laget, som en sterk kraft for rettferdighet, sa Moxnes under onsdagens partilederdebatt på TV 2.

Jonas Gahr Støre svarte med å love samtaler med alle de fire partiene på rødgrønn side, og han sier at Ap ikke vil sitte i regjering med Rødt, skriver NTB.

