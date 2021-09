annonse

annonse

Han sier at Norge er blant verdens minst rasistiske land.

– Jeg frykter at vi mister folk som gjerne vil bidra til å bekjempe rasisme, når vi får vranglære om at Norge har rasisme satt i system. Da detter folk av, sier Helgheim til Avisa Oslo.

Helgheim sier at det finnes rasisme i Norge, men at det er på individnivå, og ikke et systematisk problem.

annonse

Les også: Frp med bredside etter at barn ble skutt: – I Sverige har de gjennomført den innvandringspolitikken mange partier i Norge vil ha (+)

– Norge er blant verdens minst rasistiske land – stikk i strid med det mange hevder, sier Helgheim, som opplever at bestillingen er diffus og at debatten om rasismebegrepet er kunnskapsløs. Han mener det ødelegger kampen mot det som faktisk er rasisme, og legger til:

– Grønn Ungdom hevdet nylig at det var rasistisk å pumpe opp olje. Det viser at det ikke er grenser for hva noen kaller rasisme. Debatten er kunnskapsløs og jeg frykter at barn og unge skal læres opp i at vi har systematisk og strukturell rasisme, noe som er feil.

annonse

Helgheim mener at rasisme må bekjempes på en helt annen måte enn det bystyret nå har igangsatt.

– Det man burde fokusert på er økt kunnskap om forskjellige kulturer, religioner, sånn at folk kan bli kjent med hva som er riktig og galt om muslimer, jøder og andre grupper, sier han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474