Hadde jeg jobbet i MSM hadde jeg blitt skikkelig bekymret. Regelen er at skolevalg er mer radikale enn virkelige valg. Hvor svinger denne pendelen om noen år?

Rødt og MDG taper seg siden sist, var ikke spesielt store da heller. Ap er mindre enn noensinne, også hos unge. SV gjør det bra, men ikke så bra som FrP. Minste felles høyre multiplum er i dag Venstre, som gjør det bra by default. Har ikke gjort annet enn å opptre som et «snilt» og «miljøvennlig» parti på høyresiden. Et hvileskjær for ungdom som flest ender i Høyre, om man skal tro statistikk.

Men det mest oppsiktsvekkende med skolevalget 2021 er at det sosialistiske flertallet er mindre blant de unge enn blant folk som har fullført skolen. For ikke å si blant journalister, der nesten 70 % stemmer til venstre. Enda mer ubalansert mot venstre stemmer Norges lærere. De må ha gjort en skikkelig dårlig jobb med de unge, lærerne og journalistene. Hva skjedde egentlig?

MSM maser som en forelder

De unge lever i en verden der MSM er et alternativ som oppsøker dem aktivt. Det må føles rart? Som en ekstra forelder? MSM er bare en av mange kanaler for dem. De har ungdommens nysgjerrighet i alle gener og fakter, og de har mer tid enn barnefamilieforeldre til å oppsøke verden rundt seg. Kanskje undres, slik man gjør når man er ung.

Ungdom flest leser ikke MSMs slik MSM ser seg selv – som en sikker aktør som har sjekket kildene for deg. Unge leser det som er tilgjengelig. Og de snakker om det. Det er en av de store forskjellene mellom unge og eldre. De unge snakker sammen. På ordentlig. Er ikke redd for å snakke, slik eldre ofte er blitt, siden man kan bli stigmatisert ut av det sosiale liv ved å snakke om man er søkende, lurer på om det finnes en annen sannhet enn den offisielle.

Joda, det sosiale spillet er sterkt og synlig blant unge. Men det er skjørt. Om jeg ikke husker feil ble man kastet inn og ut av det sosiale, på nesten ukentlig basis, da jeg var i skolealder. Usikkerheten er så reell og følt på kroppen at man også er åpen. Man har ikke noe valg når man er så ung.

Når sluttet man å snakke åpent?

Det å søke med et åpent sinn er noe man med kynisme og såkalt intellekt forstår er kontraproduktivt for egen karriere og såkalt sosial fremgang en gang mot slutten av studieårene.

At de unge ennå leser andre kanaler enn MSM henger sammen med hormoner og en egen virkelighetsforståelse. Det nære må oppsøkes og forstås før man kan ekspandere. Slik er den psykologiske tyngdeloven. Men noe må de unge ha hørt, snakket om og tenkt på som ikke er i spaltene MSM overbærende gir til ungdommen, som Si D’, 25 under 25, NRK ytring og lignende.

MSMs propaganda var kontraproduktiv

MSMs propaganda for partiene de sympatiserer med virket ikke i skolevalget 2021. Det er oppsiktsvekkende. Dette er et skolevalg som bør og må analyseres grundig. Her skjedde det noe man ikke så komme. MSM formidler enn så lenge et vrangbilde av resultatet i overskriftene. De må undre seg på hva som skjedde. Og ikke minst på hva som skjer nå.

Det er bare å vente på bortforklaringer. Kanskje man må stimulere ungdommen med flere statlige midler? Seminarer om demokrati, 22. juli, mangfold, fake news og faktasjekking, kanskje Faktisk.no må på banen? Kanskje skal man invitere yngre stemmer inn i MSMs borg av sannhet? Men lønner det seg egentlig å senke stemmealderen til 16 år nå?

Om ikke annet så er det bevist at MSM og lærere flest er barnsligere enn unge i Norge. Jeg hadde ikke trodd jeg skulle si dette: Men kanskje det er håp for ungdommen og Norges fremtid?

