Vaksineringen av barn har startet og statsminister Erna Solberg er trygg på at vaksinene ikke fører til fremtidige komplikasjoner.

Regjeringen besluttet i forrige uke å starte vaksinering av barn helt ned i 12 år.

For en uke siden rapporterte Resett at en rekke fagfolk, deriblant leger og akademikere, hadde signert et opprop mot «generell covid-vaksinering av barn».

Deretter ble det klart at også flere profilierte politikere hadde signert oppropet, der det kreves at all koronavaksinering av barn stanses, at styrking av immunforsvaret må komme mer i fokus, og at «velprøvde» medikamenter til forebygging og tidlig behandling av covid-19 tilgjengeliggjøres.

«Ingen barn må utsettes for alvorlige bivirkninger fra covidvaksiner. Vi har ingen barn å miste. La barna være i fred», heter det i oppropet.

Ikke bekymret

Men selv om motstanden har vært stor, bekymrer ikke det Erna Solberg. Statsministeren ble konfrontert om barnevaksineringen på sin egen Facebook-side.

– Og du går for å vaksinere barn fra 12-års alder når det sees hjerteposeproblemer etter vaksinering? Og mange andre bivirkninger? Har du hørt om 12-åringen Nor? Ta gode valg nå, Erna. Titusenvis er våkne nå, skrev en kvinne.

Solberg hadde ingenting å si om de potensielle langtidsvirkningene av vaksinene, men var trygg på at regjeringen har gjort det riktige valget ved å vaksinere barn.

– [l]egespesialistene på hjertesykdom mener at det er større fare for å få hjerteproblemer av å bli Covid-19 syk enn av å ta vaksine for 12-15 åringer. Derfor støtter de vaksinering, svarte Solberg.

Svært få barn blir syke eller dør av coronaviruset. En studie publisert i England viste at kun 25 personer under 18 år har dødd med viruset i kroppen, skrev BBC i juli.

Les også: Frisk 13-åring døde etter å ha fått Pfizer-vaksine

Motstand

Flere politikere fra MDG og KrF, deriblant stortingskandidat Truls Olufsen-Mehus (KrF) fra Troms og Finnmark, og fylkespolitiker i Rogaland, Susanne Heart (MDG), er av en annen oppfatning enn Erna Solberg.

De har signert oppropet mot å stoppe vaksineringen av barn.

«Vaksinering innebærer for barn en uforholdsmessig stor risiko, ettersom disse ikke har direkte behov for vaksinen (også om en ser på midlertidige plager som post-covid-syndrom, viser forskningen at barn i liten grad er rammet av dette, og at de kommer seg raskt). Forskning viser at gjennomgått sykdom gir langt sterkere immunitet enn vaksinering», fastslås det i oppropet.

