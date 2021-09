annonse

annonse

Om noen dager er det stortingsvalg, og det er fire år til neste gang.

– Jeg har for min egen del stemt Frp så lenge jeg kan huske. Og som mange vil vite har jeg i nærmere seks år vært leder av Asker Frp, skriver Ellingsen i Budstikka, og legger til at partiet har forandret seg:

– Under Siv Jensen utviklet Frp seg i en retning jeg ikke fant meg til rette i, og som jeg oppfattet var i strid med det Frp som Carl I. Hagen ledet frem til å bli ett av landets største opposisjonspartier.

annonse

Les også: Siv Jensens avgang vil ikke løse Frps problemer (+)

Ellingsen skriver at for hans del kulminerte det med Frps nye leder Sylvi Listhaugs uttalelse den 16.12.20 om at ordet nasjonalkonservatisme minnet henne om nasjonalsosialisme. Han sier at mange eldre Frp-medlemmer anser seg som «nasjonalkonservative».

– Vi har bare ett land som er vårt, og det må vi ta godt vare på.

annonse

Skrekkeksempelet mener han er Parisavtalen som pålegger oss betydelige kutt i utslipp av CO2, en gass som er en betingelse for alt liv på jorden. Og begrunnelsen er å forhindre en ikke-eksisterende klimakrise, som barn og unge tror kan føre til jordens undergang.

Han sier at jorden ikke går under, og at det burde vært straffbart å melde Norge inn i en slik avtale.

Ellingsen har forhåndsstemt. Det er på et parti han oppfatter har et program Frp burde hatt, og som ledes av tidligere medlemmer av Frp.

– Partiet er Demokratene. Godt valg, avslutter han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474