VG har bestilt meningsmåling for de to Agder-fylkene. Mens andre målinger har vist at Demokratenes førstekandidat, Vidar Kleppe, kan få et mandat fra Vest-Agder, mener VG at deres tall tyder på noen annet.

Både TV 2 og Dagbladet har i løpet av august hevdet at Kleppe kan få mandat ut fra meningsmålinger de har bestilt. Men i VGs måling tatt opp fra 3-8 september i Vest-Agder får Demokratene en oppslutning på 2,2 prosent.

VG skriver at «partiet er langt unna noen mandater, skal en tro meningsmålingene».

Optimist

Men avisen har snakket med Vidar Kleppe, som er førstekandidat i både Aust- og Vest-Agder. Kleppe er «helt sikker» på at partiet vil få et høyere valgresultat enn det målingene har vist.

– Vi kommer til å bli den store overraskelsen når stemmene blir talt opp, sier han.

– Vi skal stå løpet inn. Med meg tilbake på Stortinget, skal Stortinget både stå tidlig opp og legge seg sent, for her blir det mye å gjøre, sier Kleppe til VG.

Vidar Kleppe har vært på Stortinget for Fremskrittspartiet i to perioder, fra 1989–1993 og 1997–2001.

Kleppe ble suspendert fra partiet i 2001, og har vært en aktiv politiker i Demokratene siden 2002. Demokratene har hatt en voldsom medlemsvekst og har vært oppe i 3,1 prosent oppslutning på nasjonale målinger (Dagbladet). I den siste «supermålingen» til NRK var de nede på 1 prosent.

Ved valget i 2017 fikk de bare 0,1 prosent, men gjorde et brakvalg i lokalvalget i Kristiansand i 2019 med over 13 prosent av stemmene.

KrF seiler opp

Det er KrF som har mest medvind i Agder, skriver VG. I Vest-Agder får partiet en oppslutning på nesten 15 prosent – to prosent høyere enn ved valget i 2017. Dermed er partileder Ropstad inne på ett av fem mandater. Høyre med tar to, og Ap (19,7 prosent) og Frp (13,9 prosent) tar ett mandat hver.

– Bibelbeltet har våknet

Fremgangen mottas med jubel hos pastor Sten Sørensen (68) i Lyngdal

– Dette kommer i all hovedsak av at folk i selve bibelspennen på bibelbeltet har våknet. Folk har skjønt at disse verdiene som KrF står for – ikke kan fases ut. Skal KrF-velgerne og kristenfolket bli med på toget, så går det nå, sier pastoren til VG.

