Delstatsministeren i Victoria, Daniel Andrews, gir nå et ultimatum til de som ikke ønsker å ta coronavaksinen.

Andrews, som er leder for det australske Arbeiderpartiet, uttalte på en pressekonferanse at australiere som ikke ønsket å ta vaksinen ville bli «låst ute» fra å få helsehjelp. Han la til at Australia vil innføre et system som bygges rundt en «vaksinert økonomi», melder Express.

– Vi kommer til å gå over til et system der vi låser ute de som ikke vil vaksinere seg for å beskytte helsevesenet. Hvis du ikke tar vaksinen så gjør du et feil valg. Det kommer til å bli en vaksinert økonomi og du skal delta i den, advarte Andrews.

Delstatsministeren la til at coronavirus-situasjonen i Australia vil gå fra covid-pandemien til en «pandemi av de uvaksinerte».

– Det kommer ikke til å være trygt for folk som ikke er vaksinert å vandre rundt på steder og spre viruset, sa Andrews.

DICTATOR Daniel Andrews will lockout people not vaccinated. "To protect the health system we're going to lock out People who are not vaccinated and can be."Andrews sayshttps://t.co/xKChtjTLif pic.twitter.com/B8lRHVR62u — Constitutional Freedom🇦🇺 (@section_117) September 5, 2021

I forrige måned gikk amerikanske smitttevernmyndigheter (CDC) ut og sa at vaksinerte kan være like smittsomme som uvaksinerte, og kan overføre deltavarianten av covid-19 til andre vaksinerte.

«Deltavarianten er like smittsom som vannkopper. Vaksinerte som er smittet med deltavarianten, har svært store mengder virus i nese og svelg», opplyste CDC til New York Times.

Soldater i gatene

Australia har de siste månedene hatt en ekstrem nedstengning.

I Sydney har myndighetene fått mye kritikk etter at de brukte soldater i gatene for å påse at innbyggerne ikke oppholdt seg utendørs. Utplassering av soldater ble kritisert av en advokatforening og menneskerettsaktivister.

– Utplassering av militære styrker er bekymringsfullt i et liberalt demokrati, uttalte The Australian Lawyers Alliance.

Australiere har imidlertid kjempet mot myndighetenes harde nedstengning og innføring av såkalte coronapass. I mange store byer i landet har det blitt protestert hver helg de siste månedene.

