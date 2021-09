annonse

Tor Andre Johnsen har sittet på Stortinget for Frp fra Hedmark siden 2013. Nå henger plassen hans i en tynn tråd, Og det er SVs Karin Andersen han kjemper mot.

I NRKs supermåling for september er Frp opp 0,8 prosent til 7,3 prosent i Hedmark. Men det er fortsatt for lite til å gi Johnsen plass. Og SV, som har Karin Andersen som førstekandidat, får 7,8 prosent på målingen.

NRK har beregnet at disse resultatene gir Ap 3 mandater, Sp 2 og Høyre 1 mandat. Det er Frp som taper sitt direktemandat fra 2017. Men SVs Karin Andersen kan komme inn på utjevningsmandat. Johnsen sier til Resett at Frp på bli større enn SV i Hedmark.

– Du kan ikke finne større motpoler enn Karin Andersen og meg, sier Johnsen.

– Med SV får man åpne grenser, restriksjoner på biltrafikk, det blir dyrere både å kjøpe bil og kjøre bil. I tillegg blir det høyere skatter, avgifter og en rad reguleringer, restriksjoner og forbud. Men kanskje det aller verste med Karin Andersen og SV er deres skremmende liberale flyktning- og asylpolitikk. De vil jo åpne grensene for migranter og økonomiske flyktninger. Det er helt utrolig, men virker som de faktisk tror jeg at lille Norge skal «redde verden». Frp og jeg står for streng asylpolitikk, satsing på vei og samferdsel, det må blir billigere å kjøre bil, skatter og avgifter skal ned og fjerning av «dusteforbud», sier han.

Johnsen mener det er realistisk for Frp å komme over 10 prosent i Hedmark, og mener partiet ofte gjør det bedre på valgdagen enn målingene viser.

– Vi lå dårlig an på målingene for 4 år siden også, men vi fikk 11,7 prosent ved valget. Det siste mandatet som Ap har på målingene nå, er det fullt mulig å ta, mener han.

– Men det aller viktigste er uansett at vi blir større enn SV, påpeker han.

Tor Andre Johnsen appellerer til velgere i Hedmark som sitter på gjerdet eller vurderer et annet småparti på høyresiden om å tenke strategisk denne gang.

– Jeg skal ikke snakke ned noen, men i vårt tilfelle kan det stå om veldig få stemmer som vil avgjøre om det blir Karin Andersen eller meg. Jeg vet at velgerne til mange av småpartiene på høyresiden ønsker lavere skatter og avgifter, tar vare på Norge og den kristne kulturarven og en vesentlig strengere flyktning- og asylpolitikk. Det er også mine kampsaker, men med SV og Karin Andersen får vi det motsatte av hva vi ønsker.

Johnsen sier det er «viktig å mobilisere nå slik at FrP blir større enn SV».

– Det er i hvert fall veldig viktig å være klar over at om man ikke stemmer taktisk, kan man fort ende opp med SV Karin Andersen i stedet for meg, avslutter Johnsen.

