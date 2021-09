annonse

annonse

I Troms valgkrets er det tett. På NRKs nye supermåling er det fem partier som ligger inne med ett mandat hver. Men utfallet er fortsatt spennende.

SV, Ap, Sp, Høyre og Frp får ett mandat hver i målingen. Frp gjør et byks fra august-målingen på 5,3 prosentpoeng og når hele 15,9 prosent. Med det går de foran Sp og puster Høyre i nakken.

Men for bare en måned siden så det mer kritisk ut. I en måling utført for VG i august var SV større enn Frp. Da var det blant annet lekkasje til Demokratene som kunne skyve den profilerte Amundsen ut av Stortinget.

annonse

– Hver syvende Frp-velger fra 2017 sier de vil stemme på Demokratene. Med så liten margin, er det denne lekkasjen til Demokratene som blir avgjørende for at Frp mister sitt mandat. Med et halvt prosentpoeng til, ville Frp tatt Aps mandat. Så dette er svært tett, og alle er ennå med i kampen, sa Johan Giertsen i nettstedet Poll of polls til VG.

Amundsen kommenterte Frps lekkasje til Demokratene slik:

– De som vurderer å stemme på dem, bør tenke seg om. Og de bør være klar over at man bidrar til at SV kan komme på Stortinget heller enn Frp, og dermed sørge for at Støre blir statsminister.

annonse

De siste tallene kan tyde på at Amundsen er hørt. Han er optimistisk i en kommentar til Resett.

– Det er positivt å se at FrP i Troms har løftet seg betydelig gjennom valgkampen. De gir oss ekstra bensin på oppløpssiden, sier han.

– Hva tror du er grunnen til fremgangen?

– Det vi ser er at den tause majoritet er i ferd med å reise seg mot hodeløse klimatiltak som vil ramme Norge og særlig Nord-Norge hardt. Unge som voksne ser at vi ikke kan nedlegge landsdelen for å gjennomføre Paris-avtalen. Og når Høyre har sviktet, er det kun FrP som tydelig forsvarer den norske olje- og gassnæringen. Vi skal leve av våre fantastiske ressurser i nord også i fremtiden, skape arbeidsplasser og verdier, ikke nedlegge oss selv.

Men Amundsen føler seg ikke sikker og mener velgerne må komme seg opp av sofaen og ikke ta mandatet for gitt.

– Det er kun meningsmålingen 13. september som gjelder, derfor håper jeg at alle som ikke har stemt enda, og som vurderer FrP, også gjør det på valgdagen, sier han avslutningsvis.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474