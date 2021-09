annonse

Metoden for analysen om partiene og menneskerettigheter var ikke grundig nok, uttaler Human-Etisk Forbund.

Vurderingen gir ikke et godt bilde av hverken partienes eller Human-Etisk Forbunds (HEF) syn, hevder forbundet i en pressemelding.

Engasjementet rundt partivurderingen har vært enormt, ifølge kommunikasjonssjef Marit Øimoen.

– Til slutt har vi kommet til konklusjonen om at vi ikke har levert på forventningene. Derfor er det riktig at vi tar et steg tilbake, sier hun.

HEF har aldri tidligere gjort en slik vurdering, ifølge politisk sjef Lars-Petter Helgestad.

De forkastet fra før en vurdering av temaet «kritisk tenkning», fordi de mente den ikke var god nok.

– I ettertid ser vi at vi burde kommet til samme konklusjon i vurderingen om menneskerettighetene, sier han.

– Kriteriene vi forholdt oss til, var ikke tydelige nok. Metoden og kriteriene var for lite gjennomarbeidet, vi var for uklare og for lite grundige. Det beklager vi.

VG meldte torsdag at flere meldte seg ut av HEF etter partivurderingen rundt menneskerettigheter.

«Sjokkerende, flaut, svært skuffende, syltynn argumentasjon», hørte med til kommentarene på Facebook.

– Opp mot hundre personer har meldt seg ut per fredag morgen, sier Øimoen til VG.

