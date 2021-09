annonse

annonse

Frp-leder Sylvi Listhaug har lagt ut en redigert lydopptak som angivelig viser en lærer på voksenopplæring for innvandrere som gir en sterkt farget analyse av partiene i norsk politikk.

Listhaug skriver at partiet har vært i kontakt med flere «riksmedier» som ikke har villet følge opp saken. (Resett har ikke blitt kontaktet av Frp, red.anm).

– Vi må kunne forvente at lærere er nøytrale i møte med elevene! Vi har mottatt en rekke opptak fra en voksenopplæring for innvandrere, hvor en lærer kommer med ekstreme utsagn om Fremskrittspartiet, skriver Listhaug.

annonse

– Vi finner oss ikke lenger i at lærere i norske klasserom misbruker jobben sin til å spre løgn og skremselspropaganda om FrP til elevene. Vi oppfordrer alle som opplever lignende å ta opptak og sende det til oss, så skal det følges opp. Folk som ikke greier å holde seg nøytrale i jobben som lærer bør finne seg noe annet å gjøre. Har du opplevd noe sånt? avslutter hun.

I opptaket sier læreren blant annet:

– Hvis du mener at mennesker med litt brun hud er skumle, så stemmer du Frp.

annonse

(Elevene ler)

– Behring Breivik har tidligere vært i Frp. Hvorfor skjøt han disse menneskene?

(«Han liker faktisk ikke de som er mørke i huden,» sier en elev)

Deretter går læreren over til å drive det som fremstår som reklame for Arbeiderpartiet.

– Altså. Det er Arbeiderpartiet som har drevet frem Norge. Som gjør at vi har den sterke velferdsstaten i Norge. Hadde Høyre vært i den posisjonen, så hadde vi ikke hatt det. Det hadde vært mer sånn amerikanske tilstander. Hvor du må kjøpe deg helseforsikring for å ha råd til ditt og datt.

Læreren sier videre at med blå partier må alle betale selv, mens med de røde partiene blir alt gratis.

Artikkelen fortsetter.

Mange i kommentarfeltet til Listhaug er sjokkert over det de hører.

annonse

– Ja, dette har jeg også opplevd på voksenopplæringen fra en av lærerne. Vedkommende sa at FRP var et rasistparti, skriver en.

Men det er også en del som er kritiske om mener Frp både oppfordrer til lovbrudd og henger ut lærerstanden.

– Der mista du mange stemmer, Sylvi. Råtne epler finnes i alle yrker, og å drive en slik svertekampanje mot læreryrket, er lavmål. Er enig i at slike ting ikke skal forekomme, men her mistenkeliggjør du alle lærere, sier en kvinne.

Listhaug er ikke enig:

– Hei, ser at noen mener dette er lagt ut for å rakke ned en hel yrkesgruppe, lærerne. Selvsagt ikke! Det er rett og slett absurd! Jeg er selv utdannet adjunkt. Jeg skjønner rett og slett ikke hvor man tar dette fra. De aller fleste lærere er samvittighetsfulle og flinke. Men vi finner oss ikke i denne typen opptredener som denne videoen viser lenger. Det har pågått for lenge at noen lærere misbruker sin stilling. Så ikke vær hårsår. Bidra heller til å løfte denne problematikken. Det tjener ikke minst lærerne på! skriver Listhaug i et svar til sine følgere på Facebook.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474