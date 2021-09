annonse

Den hovedtiltalte i Lime-saken, Sajjad Hussain (44), er dømt til åtte års fengsel i Borgarting lagmannsrett.

I alt tolv personer ble tiltalt, og ni nektet straffskyld, mens tre innrømmet delvis straffskyld. Sajjad Hussain var eier og sjef for butikkjeden Lime. Han var tiltalt for grov menneskehandel.

– Det er det store omfanget, både hva gjelder antallet fornærmede og tiden dette har foregått, som er begrunnelsen for påstanden om tolv års fengsel. Vi mener det er snakk om et voldsomt omfang. Ti av de fornærmede har jobbet under tvang, og det er snakk om sosial dumping for fire andre, sa Statsadvokat Geir Evanger til NTB da saken var under avslutning i fjor høst.

De tiltalte har blitt forsvart av til sammen 25 advokater. De måtte bygge om rettssalen for å få plass til alle aktørene. Evanger vet ikke om andre rettssaker i norsk rettshistorie hatt et slikt omfang og varighet som Lime-saken. Den begynte for fem og et halvt år siden.

