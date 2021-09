annonse

La oss i dag samles om å fordømme islamistiske terrorister og vise respekt for ofrene. Det var et feigt angrep mot alle frihetsskapende mennesker

I dag er det 20 år siden den mest omfattende terrorangrepet i amerikansk historie ble gjennomført. Totalt mistet 2977 mennesker livet. 11. september 2001 kapret 19 terrorister fra terrororganisasjonen Al-Qaida fire passasjerfly. To av dem ble fløyet in tvillingtårnene i handelssenteret World, Trade Center i New York, det tredje styrtet i Pennsylvania og det fjerde traff i Pentagon-bygningen i Washington DC.

20 år etter det dødelige angrepet ble gjennomført, er det fortsatt 1100 ofre som ikke er identifisert. Det var en grusom handling som gjorde inntrykk på oss alle.

Den frykten som den gang ble utløst i oss finnes fortsatt, og den har ikke blitt noe mindre med årene. Siden den gang har islamistiske terrorgrupper gjennomført en rekke koordinerte terrorangrep mot Vesten og innad deres egne land og territorium. I Madrid, London, Paris, Brussel, Nice og mange andre steder. Den 11.mars 2004 ble det 191 mennesker drept da terrorister utførte flere koordinerte bombeangrep mot togpassasjerer i Madrid.

Året etter kom det enda et angrep som tok livet av 52 mennesker. Denne gangen var angrepene utført mot barnetog og en buss i i London. Lista er lang, og siden den gang, har flere hundre mennesker mistet livet under islamistisk terrororangrep som truer våre vestlige frihetsidealer. Dessverre er det ingenting som tyder på at aktiviteten til islamistene vil synke i årene fremover. Tvert imot, ser den ut til å øke flere steder i verden.

Ja, jeg forlot islam den 11. september 2001

Mens glass ble knust, fortvilede mennesker hoppet ut av brennende bygninger og frykten spredde seg i alle hjem, satt det mennesker i sine trygge hjem og jublet over det katastrofale angrepet på uskyldige mennesker. «Allahu Akbar,» ble det ropt, jubelen blir høyere og høyere i noen kretser, og kvalmen brer seg i meg. Er dette virkelig en Gud å beundre og respektere? En Gud som trenger blodige hevn for å føle seg mektig?

Jeg har tidligere skrevet om min relasjon til mitt tidligere nettverk etter 11. september. Det er en dag jeg aldri glemmer, og følelsen av hjelpeløshet vet jeg millioner av mennesker følte. Men også skammen over at dette var gjort av noen som delte tro med meg og min familiet.

Det er ikke lett å ignorere en så viktig dag i vår historie. Det skal vi heller aldri gjøre. Det feige angrepet på USA var et angrep på oss alle frihetsskapende mennesker. Det er våre frihetsidealer herunder ytringsfrihet og demokrati som er under angrep. Islam og islamister har ingen interesse av disse verdiene. Krigen i Afghanistan lærte oss nettopp det. At man ikke kan tvinge primitive tanker til å bli utviklede idealer.

I dag skulle jeg gjerne sett mange koordinerte demonstrasjoner verden over for å forene oss. Men det ser dessverre ut til å være minimalt med slike markeringer. Man kan skylde på Covid-19 når det gjelder vår tids største terrorangrep, men ikke når man skal brøle mot oljeboring. Prioriteringene taler klart. Islam kan ikke motsies og nåde den som gjør det.

La oss i dag samles om å fordømme islamistiske terrorister og vise respekt for ofrene.

