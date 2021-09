annonse

Kina er verdens største utslipper og det er økende, mens vestens er minkende. Men kan man snakke til dem?

USA kom ingen vei, John Kerry har vært i Beijing for å snakke om menneskeskapte klimaendringer, men han oppnådde ingenting. Kina kom med et «Ja, men…». De krevde at USA skal slutte å kritisere regimets forhold til Taiwan og menneskerettigheter før de ville snakke om klima.

Akkurat på spørsmålet om «Ja, men…» vil være med på et klimasamarbeid avhenger av hvem man spør. Stilles det til «talking heads» fra MDG, vil det være en selvfølge at Kina slutter med «Ja, men…» og går over til det grønne skifte – hvis vi gjør det først. Bare vi legger ned og tømmer sparekisten for å kjøpe vindmøller og solpanel – av Kina.

For klimatroende er dette logisk.

Men ikke for alle. Om man stiller det samme spørsmålet til en klimarealist, også kalt fornekter, vil en nok få et helt annet svar. De som lever i virkeligheten har også erfart at Kina er Midtens rike. De er opptatt av å tjene på det de gjør, og det ligger mye penger i det grønne skiftet.

Kerry fikk høre at USAs sanksjoner mot kinesiske solcellepaneler står i veien for et klimasamarbeid. USA hevder at de produseres med etniske minoriteters tvangsarbeid.

Imens er Kina verdens største utslipper. Årlig slipper de ut 10 milliarder tonn CO2, i sammenligning er Norges utslipp på under 50 millioner tonn. Om en deler utslippet på antall innbyggere så har Kina gått forbi Norge med 6,88 tonn i året, mot en nordmanns 5,82 tonn. Det Kina slipper ut på en dag, slipper Norge ut på ett år. Vi kan ikke nå noen utslippsmål uten et klimasamarbeid med Kina.

Verdens befolkning øker. Mye. Levestandarden er også økende, og når folk får bedre råd, flytter de til moderne boliger. Ved sementproduksjon slippes det ut ett tonn CO2 per tonn sement. Årlig gir det 4,2 milliarder tonn. Ett tonn stål gir et CO2-utslipp på 1,8 tonn. Stålindustrien står for syv prosent av verdens utslipp. Når folk får det bedre, får de innlagt strøm, og kanskje de også kjøper seg en bil. Utslipp fra fossile brensler utgjør rundt 20 milliarder tonn CO2 hvert år. I 2016 var hele 81 prosent av verdens energiforbruk fossilt. Kull og olje omtrent like store med 29 prosent kull og 31 prosent olje, mens gass utgjør 21 prosent. Resten fordeler seg på bioenergi (ti prosent), kjernekraft (fem prosent), vannkraft (to prosent), mens sol og vind utgjør én prosent.

Kommunistregimet i Kina viser stor interesse for klima, men så dukker det alltid opp et «Ja, men…». Imens øker Kinas utslipp med rundt fem ganger Norges. Det er valg snart, og noen hevder at vi må nedlegge oljeindustrien fordi kloden koker og økosystemet vil kollapse.

– Vi må huske at vi ikke har en egen atmosfære, vi har en felles atmosfære, og vi bør ta kuttene der det er mest kostnadseffektivt, sier Listhaug til Nettavisen.

