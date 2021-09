annonse

De skal finansieres ved å øke prisen på andre boliger.

Men det er en hake ved det hele, en kan ikke pålegge utbygger å selge billig uten en lovendring.

– Vi må ha lovendringer for å kunne stille flere krav. For eksempel at et prosjekt skal bestå av 20 prosent leiligheter som ligger 20 prosent under markedspris. Dette må komme fra staten og Stortinget, sier byrådssekretær Rasmus Reinvang (MDG) til Finansavisen.

Byrådet har som plan å tilby boliger til de som sliter med å skaffe nok egenkapital. Reinvang nevner at fotballtrenere kan komme foran i køen. Han vil også dele ut boligpoeng og at kjøpere blir rangert.

Byrådssekretæren fra MDG ser for seg at prisavslag på boliger kan finansieres ved at andre boliger får høyere priser.

