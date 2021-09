annonse

Geir Hasnes melder om hans bortgang på klimarealistenes Facebookside:

– Hei alle. Jeg har nettopp fått melding om at vår kjære styreleder Morten Jødal gikk bort i går kveld. uten kjent forutgående sykdom. Det er ufattelig trist. Jeg mangler ord. Han var en ekte entusiast, kunnskapsrik, fantastisk å samarbeide med, og han var også glad i naturen og brukte vel nesten all sin tid utendørs. Boka hans Miljømytene var genial, og det er bare dager siden vi diskuterte en ny utgave. Igår skulle vi diskutere lanseringen av et kjempeprosjekt for Klimarealistene. Morten var alltid positiv og hadde alltid forslag til gode løsninger. Tapet av ham er ufattelig. TILLEGG. Jeg fikk nå høre at Morten falt om og døde umiddelbart, en halv time før vi skulle diskutere lansering av vårt nye prosjekt, skriver Hasnes.

Morten Jødal ble født i 1953 og var biolog

I presentasjonen av boken «Miljømytene» står det at Jødal har jobbet med fagområdene biologi og kjemi i Norges Forskningsråd, samt med forskningsprogrammene havbruk, genteknologi, sur nedbør og økologien i iskanten i Arktis (Pro Mare).

Etter Brundtlandkommisjonens rapport Vår felles framtid (1987) arbeidet han på Universitetet i Oslo, og skrev innstillingen som førte til opprettelsen av Senter for utvikling og miljø (SUM). Her var han daglig administrativ leder de første årene. Før folkeavstemningen om EU-medlemskap i 1994 arbeidet han i WWF Verdens Naturfond, og skrev en bok om konsekvensene av et medlemskap for det klassiske naturvernet i Norge. Morten Jødal har også arbeidet som valgobservatør i flere afrikanske land, og var prosjektleder for opprettelsen av Hardangervidda Nasjonalparksenter i Tinn kommune.

I 2005 reviderte han en bok om Akerselva i Oslo, og i 2006 gav han ut boka Baobab – Verdens rareste tre. Han har oversatt og bearbeidet flere naturfaglige bøker for barn, og oversatte, bearbeidet og skrev alle botanikkartiklene i 10-bindsleksikonet Respons.

Morten Jødal har vært styreleder i Norsk biologforening, norsk medlem i European Countries Biologist Association (ECBA), og vært styreleder i Bondens marked i Oslo.

Med utgangspunkt som soppkontrollør drev han Soppgleder, som gir soppkurs og lager produkter av sopp. Han arbeidet også som guide og foredragsholder om Akerselva i Oslo.

Morten Jødal var også bidragsyter til Resett

Han har skrevet 14 artikler om klima og klimamyter.

