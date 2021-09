annonse

Stortingspresident Tone W. Trøen håper de folkevalgte viser seg tilliten verdig. Ja, det er lov å håpe, om en snur ryggen til.

Det har alltid vært sånn: Politikere lager lover og vet hvordan de kan utnytte systemet. Ordtaket lyder slik: «Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør.»

Trøen forteller til Klassekampen at ordningene ikke er like som ansatte i arbeidslivet har, fordi det er noen forskjeller mellom å være ansatt og folkevalgt. Det er viktig, sier hun, at man skal kunne ha tillit, og ordningene skal ha legitimitet.

Det er også en måte å si det på når KrF-leder Ropstad leier ut huset i Oslo, så flytter på papiret hjem til mor på Sørlandet og får seg en gratis leilighet på skattebetalernes regning.

I virkeligheten skulle vel dette være ansett som en grov utnyttelse av systemet. «Tillitsbasert» er i praksis bare et vakkert ord som kommer ut av politikeres munn.

Sånne saker kommer av og til i media, så blir det stille, musestille. I 2003 kom det frem at stortingsrepresentant Trond Giske bodde gratis i statens 100 kvm store leilighet på Frogner i Oslo. Utleieprisen ble anslått til 20 000 kroner i måneden. Samtidig leide han ut to hybler fra leiligheten sin i Trondheim og en hel leilighet på Grünerløkka i Oslo. Etterpå ble han forfremmet til statsråd. Det er verdt å merke seg at slik triksing ikke får konsekvenser for en politikeres karriere.

– Giskes boligordning viser at politikerne opptrer dobbeltmoralsk, uttalte Christian Vennerød til VG i februar 2003.

Vel, det er atten år siden. Politikerne burde vel ha fått ryddet opp i dette i løpet av den tiden – om det skulle være en vilje til det?

– At politikere i regjering eller på Stortinget bruker fellesskapets midler til egen fordel er altså helt greit, mens den som mottar AAP og får en feilutbetaling på 20 000 kroner fordi Nav ikke har klart å stoppe AAP etter avslag på uføretrygd, skal straffes. Hvorfor er det så forskjell på folk? spør Elisabeth Thoresen.

Våre politikere er i en særstilling, det finnes vel ingen andre yrkesgrupper som bestemmer sin egen lønn og pensjonsvilkår. Ja, og ikke minst så kontrollerer de seg selv, og finner forunderlig nok lite å bemerke.

